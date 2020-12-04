Başkan Ahmet Nur Çebi'den açık çağrı. Beşiktaş Başkanı Fotomaç Gazetesi'nin düzenlediği 'Süper Lig'in En İyileri' ödül törenine katıldı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gecede Kanadalı yıldız Atiba Hutchinson için, "Ne zaman isterse kontratını imzalayıp bize getirir ve sözleşmesini uzatır. O bunu fazlasıyla hak etti. Her bakımdan mükemmel bir yıldız" dedi.
DORUKHAN YÜZDE 90 KALACAK
Bu arada TRT Spor'a konuşan Başkan Çebi, Dorukhan'la ilgili olarak, "Yüzde 90 anlaşmaya vardık. Ben gideceğini düşünmüyorum. İmza atıldığında bu işler biter" dedi.
KONTRATI GETİRSİN İMZALARIZ
Sergen Yalçın'ın durumuna da değinen Çebi, "Sergen hoca kontratı getirsin imzalarız. Sergen hoca ayrılmak istemediği sürece taraftarın gönlünde, başkanın yanındadır" dedi.
ATIBA'YA ÖDÜLÜ ÇEBİ VERDİ
FOTOMAÇ Gazetesi tarafından yılın jokeri seçilen Atiba Hutchinson ödülünü Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin elinden aldı.