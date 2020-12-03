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    • 03.12.2020 09:44
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    1.Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 12. haftanın programı

    1.Lig'de 12. hafta heyecanı başlıyor. TFF 1.Lig'de 12. hafta, cuma günü yapılacak iki maçla start alacak. Haftanın açılış müsabakasında Tuzlaspor-İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Peki, TFF 1. Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

    TFF 1. Lig'de 12. hafta başlıyor

    TFF 1. Lig'in 12. haftası, Tuzlaspor-İstanbulspor ve Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçlarıyla başlayacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarının programı şöyle:

    Yarın:

    16.00 Tuzlaspor-İstanbulspor (Vefa)

    19.00 Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

    5 Aralık Cumartesi:

    13.30 Giresunspor-Eskişehir (Giresun Atatürk)

    16.00 Beypiliç Boluspor-Altay (Atatürk)

    16.00 Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Menemen İlçe)

    19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Samsun Atatürk)

    6 Aralık Pazar:

    16.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü (Aziz Kocaoğlu)

    19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)

    Not: Ankaraspor-Adanaspor karşılaşması, konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
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    Haberler Spor TFF 1.Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 12. haftanın programı