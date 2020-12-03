Adları açıklanmayan oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve karantinaya alındıkları da ifade edildi.

NBA 2020-2021 takvimi:

11-19 Aralık 2020: Hazırlık maçları

22 Aralık 2020 – 4 Mart 2021: Normal sezonun ilk yarısı