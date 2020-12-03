Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 48 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.
NBA'den yapılan açıklamada, 22 Aralık'ta başlayacak yeni sezon öncesinde 546 basketbolcunun rutin Kovid-19 testine girdiği ve 48 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Adları açıklanmayan oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve karantinaya alındıkları da ifade edildi.
NBA 2020-2021 takvimi:
11-19 Aralık 2020: Hazırlık maçları
22 Aralık 2020 – 4 Mart 2021: Normal sezonun ilk yarısı
5-10 Mart 2021: All-Star tatili
11 Mart – 16 Mayıs 2021: Normal sezonun ikinci yarısı
18-21 Mayıs 2021: Play-In
22 Mayıs – 22 Temmuz 2021: 2021 NBA play-offları