Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 03.12.2020 11:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.12.2020 11:19
    ABONE OL

    'de 48 basketbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

    Son dakika haberi... 'de öncesi yapılan rutin Covid-19 testleri, 546 basketbolcuya yapıldı. 48 isim, pozitif çıktı. Adları açıklanmayan oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve karantinaya alındıkları da ifade edildi.

    NBA'de 48 Covid-19 vakası var!

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 48 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

    NBA'den yapılan açıklamada, 22 Aralık'ta başlayacak yeni sezon öncesinde 546 basketbolcunun rutin Kovid-19 testine girdiği ve 48 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

    Adları açıklanmayan oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve karantinaya alındıkları da ifade edildi.

    NBA 2020-2021 takvimi:

    11-19 Aralık 2020: Hazırlık maçları

    22 Aralık 2020 – 4 Mart 2021: Normal sezonun ilk yarısı

    5-10 Mart 2021: All-Star tatili

    11 Mart – 16 Mayıs 2021: Normal sezonun ikinci yarısı

    18-21 Mayıs 2021: Play-In

    22 Mayıs – 22 Temmuz 2021: 2021 NBA play-offları
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor NBA'de 48 basketbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı