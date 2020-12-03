Fenerbahçe'de Beşiktaş yenilgisinin psikolojik etkisi devam ederken teknik direktör Erol Bulut sakatlıklar ve formsuz oyuncular nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor. Ligin en geniş kadrolarından biri olan Fenerbahçe'de Samatta, Perotti, Kemal Ademi, Sangare sakat. Son sakatlık haberi de Lemos'tan geldi.

ELDE PAPISS CISSE KALDI

Elde tek santrfor Cisse kaldı. Coronayı atlatan Valencia'nın form durumu belli değil. Sosa, Novak ve Pelkas da formsuz. Erol Bulut, bu zorlu dönemi kayıpsız atlatmanın hesaplarını yapıyor.