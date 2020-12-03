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    • Spor
    • 03.12.2020 Gazete
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    Denizlispor maçı öncesi sıkıntılı! Varlık içinde yokluk

    'de yenilgisinin psikolojik etkisi devam ederken sakatlıklar ve formsuz oyuncular nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor. Ligin en geniş kadrolarından biri olan Fenerbahçe’de Samatta, Perotti, , Sangare sakat. Son sakatlık haberi de Lemos’tan geldi.

    Varlık içinde yokluk

    'de yenilgisinin psikolojik etkisi devam ederken sakatlıklar ve formsuz oyuncular nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor. Ligin en geniş kadrolarından biri olan Fenerbahçe'de Samatta, Perotti, , Sangare sakat. Son sakatlık haberi de Lemos'tan geldi.

    ELDE PAPISS CISSE KALDI
    Elde     tek santrfor Cisse kaldı. Coronayı atlatan 'nın form durumu belli değil. Sosa, Novak ve Pelkas da formsuz. Erol Bulut, bu zorlu dönemi kayıpsız atlatmanın hesaplarını yapıyor.

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    Haberler Spor Erol Bulut Denizlispor maçı öncesi sıkıntılı! Varlık içinde yokluk