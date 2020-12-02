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    • Spor
    • 02.12.2020 Gazete
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    Türk sporunun gücünü herkese gösterdiniz | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

    Gençlik ve , 'nın "3 çember 2 labut" kategorisinde kazanan sporcularımızı kabul etti.

    Türk sporunun gücünü herkese gösterdiniz
    Gençlik ve , 'nın "3 çember 2 labut" kategorisinde kazanan sporcularımızı kabul etti. Bakan Kasapoğlu, sporculara, "Türk sporunun, gençliğinin ve kadınının gücünü en mükemmel şekilde gösterdiniz" dedi.

    SHAKHTAR'A YENİLEN REAL TURU SON MAÇA BIRAKTI
    Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Shakhtar Donetsk sahasında güçlü rakibi Real Madrid'i 2-0 yendi. Shakhtar'ın gollerini Dentinho ve Solomon kaydetti. 7'şer puanı olan Real ve Shakhtar'ın gruptaki kaderi larda netlik kazanacak.

    KADIN RUSYA'YA BOYUN EĞDİ
    A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki son maçında Rusya'ya 2-1 yenildi. Milli Takımımız'ın maçtaki tek golünü Derya Arhan kaydetti. Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda oynadığı 10 maçta 5 puan topladı ve turnuvadan elendi.

    ANTALYA'DAN BÜYÜK TEPKİ
    Antalyaspor Kulübü, spor maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, " Erzurum maçındaki hakem kararları, sahada mücadele eden futbolcuların emeğinin çalındığı bir karşılaşma olarak tarihteki yerini aldı" denildi.

    LOPEZ'E ŞİKE CEZASI!
    Teniste Dürüstlük Birimi şikeye karıştığı gerekçesiyle İspanyol Enrique Lopez'e 8 yıl men cezası verdi. 29 yaşındaki sporcu ayrıca 25 bin dolar da para cezası aldı.

    HAAS F1'E YENİ PİLOT
    Rus sürücü Nikita Mazepin, 2021'den itibaren Haas Formula 1 Takımı'nda yarışacak. 21 yaşındaki pilot, Rus kimya şirketi Uralchem'in sahibi Dmitry Mazepin'in oğlu.

    FENER'DEN İYİ START
    Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında evinde Çekya'nın USK Prag ekibini 77-70 mağlup etti. Fener'de Sabally 30 sayı kaydetti.

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    Haberler Spor Türk sporunun gücünü herkese gösterdiniz | Yurttan ve dünyadan spor gündemi