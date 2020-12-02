Türk sporunun gücünü herkese gösterdiniz | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın "3 çember 2 labut" kategorisinde altın madalya kazanan sporcularımızı kabul etti. Bakan Kasapoğlu, sporculara, "Türk sporunun, gençliğinin ve kadınının gücünü en mükemmel şekilde gösterdiniz" dedi.
SHAKHTAR'A YENİLEN REAL TURU SON MAÇA BIRAKTI
Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Shakhtar Donetsk sahasında güçlü rakibi Real Madrid'i 2-0 yendi. Shakhtar'ın gollerini Dentinho ve Solomon kaydetti. 7'şer puanı olan Real ve Shakhtar'ın gruptaki kaderi son maçlarda netlik kazanacak.
KADIN MİLLİ TAKIMIMIZ RUSYA'YA BOYUN EĞDİ
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki son maçında Rusya'ya 2-1 yenildi. Milli Takımımız'ın maçtaki tek golünü Derya Arhan kaydetti. Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda oynadığı 10 maçta 5 puan topladı ve turnuvadan elendi.
ANTALYA'DAN BÜYÜK TEPKİ
Antalyaspor Kulübü, Erzurumspor maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, " Erzurum maçındaki hakem kararları, sahada mücadele eden futbolcuların emeğinin çalındığı bir karşılaşma olarak tarihteki yerini aldı" denildi.
LOPEZ'E ŞİKE CEZASI!
Teniste Dürüstlük Birimi şikeye karıştığı gerekçesiyle İspanyol Enrique Lopez'e 8 yıl men cezası verdi. 29 yaşındaki sporcu ayrıca 25 bin dolar da para cezası aldı.
HAAS F1'E YENİ PİLOT
Rus sürücü Nikita Mazepin, 2021'den itibaren Haas Formula 1 Takımı'nda yarışacak. 21 yaşındaki pilot, Rus kimya şirketi Uralchem'in sahibi Dmitry Mazepin'in oğlu.
FENER'DEN İYİ START
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında evinde Çekya'nın USK Prag ekibini 77-70 mağlup etti. Fener'de Sabally 30 sayı kaydetti.
SHAKHTAR'A YENİLEN REAL TURU SON MAÇA BIRAKTI
Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Shakhtar Donetsk sahasında güçlü rakibi Real Madrid'i 2-0 yendi. Shakhtar'ın gollerini Dentinho ve Solomon kaydetti. 7'şer puanı olan Real ve Shakhtar'ın gruptaki kaderi son maçlarda netlik kazanacak.
KADIN MİLLİ TAKIMIMIZ RUSYA'YA BOYUN EĞDİ
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki son maçında Rusya'ya 2-1 yenildi. Milli Takımımız'ın maçtaki tek golünü Derya Arhan kaydetti. Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda oynadığı 10 maçta 5 puan topladı ve turnuvadan elendi.
ANTALYA'DAN BÜYÜK TEPKİ
Antalyaspor Kulübü, Erzurumspor maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, " Erzurum maçındaki hakem kararları, sahada mücadele eden futbolcuların emeğinin çalındığı bir karşılaşma olarak tarihteki yerini aldı" denildi.
LOPEZ'E ŞİKE CEZASI!
Teniste Dürüstlük Birimi şikeye karıştığı gerekçesiyle İspanyol Enrique Lopez'e 8 yıl men cezası verdi. 29 yaşındaki sporcu ayrıca 25 bin dolar da para cezası aldı.
HAAS F1'E YENİ PİLOT
Rus sürücü Nikita Mazepin, 2021'den itibaren Haas Formula 1 Takımı'nda yarışacak. 21 yaşındaki pilot, Rus kimya şirketi Uralchem'in sahibi Dmitry Mazepin'in oğlu.
FENER'DEN İYİ START
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında evinde Çekya'nın USK Prag ekibini 77-70 mağlup etti. Fener'de Sabally 30 sayı kaydetti.