Trabzonspor'da Abdullah Avcı etkisi!

Avcı'nın gelişi sadece takıma değil, oyuncuların bireysel performansına çok olumlu etki yaptı. Baker, Trabzon formasıyla ilk golünü G.Birliği deplasmanında atarken, Ekuban da bu sezonki ilk golünü Erzurum maçında atıp 3 puanı getirdi.'nın isteği doğrultusunda takıma yapılan testlere devam ediliyor. Dün futbolcuların nabız değişkenlikleri ve alt ekstremite ölçümleri gerçekleşti.hazırlıklarını sürdüren Trabzon dün mobilizasyon, core çalışması ve genel kuvvet idmanı yaptı. Sakatlıkları geçen Yusuf ve Hüseyin de idmana katıldı.