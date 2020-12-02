Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı maçta takımının 3. golünü atan Necip Uysal ilginç açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'ye gol atacağını maç sabahı hisssettiğini söyleyen Necip, "Utku Yuvakuran'a sabah söyledim. O da bana 'Gol atarsan kay' dedi. Ben de golden sonra kaydım ve Koray Avcı ağabey gibi sevincim oldu. Böyle şeyler unutulmaz. O maçı statta izlemiştim" dedi. Şu an stoperde oynadığını vurgulayan Necip, "Ama nerede oynamam gerekirse, görevimi yaparım. İhtiyaç olursa kaleye de geçerim" ifadesini kullandı.
ÜMRANİYE'DE YÜZLER GÜLÜYOR
Beşiktaş'ta dünkü antrenmanda futbolcuların neşeli tavırları dikkat çekti. Oyuncular sık sık birbirleriyle şakalaşarak poz verdi.
ÜMRANİYE'DE YÜZLER GÜLÜYOR
Beşiktaş'ta dünkü antrenmanda futbolcuların neşeli tavırları dikkat çekti. Oyuncular sık sık birbirleriyle şakalaşarak poz verdi.