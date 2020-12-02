Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 02.12.2020 Gazete
    ABONE OL

    : Gol atacağımı hissettim

    filelerini sarsan , “Derbide gol atacağım ı hissettim. Bunu Utku’ya da söylemiştim” dedi.

    Gol atacağımı hissettim
    Beşiktaş'ın ile oynadığı maçta takımının 3. golünü atan Necip Uysal ilginç açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'ye gol atacağını maç sabahı hisssettiğini söyleyen Necip, "Utku Yuvakuran'a sabah söyledim. O da bana 'Gol atarsan kay' dedi. Ben de golden sonra kaydım ve Koray Avcı ağabey gibi sevincim oldu. Böyle şeyler unutulmaz. O maçı statta izlemiştim" dedi. Şu an stoperde oynadığını vurgulayan Necip, "Ama nerede oynamam gerekirse, görevimi yaparım. İhtiyaç olursa kaleye de geçerim" ifadesini kullandı.

    ÜMRANİYE'DE YÜZLER GÜLÜYOR
    'ta dünkü antrenmanda futbolcuların neşeli tavırları dikkat çekti. Oyuncular sık sık birbirleriyle şakalaşarak poz verdi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Necip Uysal: Gol atacağımı hissettim