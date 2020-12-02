Galatasaray'da covid- 19 testleri negatife dönen Babel, Omar, Belhanda ve Okan Kocuk, hafta sonunda Hatayspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyebilecekler. Bu durum Fatih Terim ve teknik ekibi oldukça rahatlattı. Ancak Arda Turan TFF protokolü gereği karatina süreci devam ettiği için Hatay maçı kadrosbunda yer alamayacak. Galatasaray son 2 hafta sakatlık ve pozitif vakalar nedeniyle eksik bir kadro ile maçlara hazırlanıyordu.
RADAMEL FALCAO YİNE YOK
Sakatlıklarla başı dertte olan Radamel Falcao'nun bu hafta takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Ancak Hatay maçında olmayacak.
RADAMEL FALCAO YİNE YOK
Sakatlıklarla başı dertte olan Radamel Falcao'nun bu hafta takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Ancak Hatay maçında olmayacak.