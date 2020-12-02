Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 02.12.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’da testleri negatife dönen 4 futbolcu takıma katıldı

    ’da covid-19 testleri negatif çıkan Babel, Omar, Behlanda ve Okan Kocuk Hatayspor maçı kadrosunda yer alabilecek. Arda ise protokol geerği kadroda olmayacak.

    Aslan’a 4 müjde birden
    Galatasaray'da covid- 19 testleri negatife dönen Babel, Omar, Belhanda ve Okan Kocuk, hafta sonunda Hatayspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyebilecekler. Bu durum Fatih Terim ve teknik ekibi oldukça rahatlattı. Ancak Arda Turan TFF protokolü gereği karatina süreci devam ettiği için Hatay maçı kadrosbunda yer alamayacak. Galatasaray son 2 hafta sakatlık ve pozitif vakalar nedeniyle eksik bir kadro ile maçlara hazırlanıyordu.



    RADAMEL FALCAO YİNE YOK
    Sakatlıklarla başı dertte olan 'nun bu hafta takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Ancak Hatay maçında olmayacak.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Galatasaray’da testleri negatife dönen 4 futbolcu takıma katıldı