



KESİN OLARAK AYRILIK KARARI ALDI

Kritik zirve sonrası Radyospor'a konuşan D'Avila, "Henry kesin olarak, Ocak'ta Monaco'dan ayrılacak. Kulüple de bu konuyu konuştuk. Galatasaray elbette ki seçeneklerin başında geliyor" dedi. TAKVİM, Sarı-Kırmızılılar'ın Monaco'ya yapacağı teklifin detaylarına da ulaştı.