Cyle Larin’e Yalçın’dan özel terapi

F.Bahçe maçında kırmızı kart gören Larin'e Sergen Yalçın'ın moral verdiği öğrenildi. Başarılı hocanın Kanadalı yıldıza, "Futbolda bunlar var. Önemli olan kazanmak. Yine de bundan sonra dikkatli ol. Sen bize lazımsın" dediği ortaya çıktı.
RIDVAN YILMAZ YERİNİ GARANTİLEDİ
Beşiktaş'ta Kasımpaşa önünde de sol kanatta Rıdvan Yılmaz'ın oynayacağı öğrenildi. Fenerbahçe önünde Pelkas ile Gökhan Gönül'ün bulunduğu kanatta etkili bir oyun ortaya koyan genç oyuncu 6 top çalarken performansıyla tam not aldı.Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçında N'Sakala'yı yine kulübede oturtması bekleniyor.
UTKU YUVAKURAN'LA DEVAM
Beşiktaş'ta Ersin'in cezasının bitmesi nedeniyle kaleyi bu hafta kimin koruyacağı merakla bekleniyor. Ancak Sergen Yalçın'ın Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında kalesinde alkış alan Utku Yuvakuran'dan vazgeçmeyi düşünmediği gelen bilgiler arasında. Ersin'in bu maçta kulübede oturmasına kesin gözüyle bakılıyor.
RIDVAN YILMAZ YERİNİ GARANTİLEDİ
Beşiktaş'ta Kasımpaşa önünde de sol kanatta Rıdvan Yılmaz'ın oynayacağı öğrenildi. Fenerbahçe önünde Pelkas ile Gökhan Gönül'ün bulunduğu kanatta etkili bir oyun ortaya koyan genç oyuncu 6 top çalarken performansıyla tam not aldı.Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçında N'Sakala'yı yine kulübede oturtması bekleniyor.
UTKU YUVAKURAN'LA DEVAM
Beşiktaş'ta Ersin'in cezasının bitmesi nedeniyle kaleyi bu hafta kimin koruyacağı merakla bekleniyor. Ancak Sergen Yalçın'ın Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında kalesinde alkış alan Utku Yuvakuran'dan vazgeçmeyi düşünmediği gelen bilgiler arasında. Ersin'in bu maçta kulübede oturmasına kesin gözüyle bakılıyor.