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    • Spor
    • 02.12.2020 Gazete
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    Cyle ’e Yalçın’dan özel terapi

    F.Bahçe maçında gören 'e 'ın moral verdiği öğrenildi. Başarılı hocanın Kanadalı yıldıza, " bunlar var. Önemli olan kazanmak. Yine de bundan sonra dikkatli ol. Sen bize lazımsın" dediği ortaya çıktı.

    Cyle Larin’e Yalçın’dan özel terapi
    F.Bahçe maçında gören 'e 'ın moral verdiği öğrenildi. Başarılı hocanın Kanadalı yıldıza, " bunlar var. Önemli olan kazanmak. Yine de bundan sonra dikkatli ol. Sen bize lazımsın" dediği ortaya çıktı.

    RIDVAN YILMAZ YERİNİ GARANTİLEDİ
    'ta önünde de sol kanatta Rıdvan Yılmaz'ın oynayacağı öğrenildi. önünde Pelkas ile 'ün bulunduğu kanatta etkili bir oyun ortaya koyan genç oyuncu 6 top çalarken performansıyla tam not aldı.Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçında N'Sakala'yı yine kulübede oturtması bekleniyor.

    UTKU YUVAKURAN'LA DEVAM
    Beşiktaş'ta Ersin'in cezasının bitmesi nedeniyle kaleyi bu hafta kimin koruyacağı merakla bekleniyor. Ancak Sergen Yalçın'ın ve Fenerbahçe maçlarında kalesinde alkış alan Utku Yuvakuran'dan vazgeçmeyi düşünmediği gelen bilgiler arasında. Ersin'in bu maçta kulübede oturmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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    Haberler Spor Cyle Larin’e Yalçın’dan özel terapi