GHEZZAL'IN İŞİ DAHA DA ZOR

Ghezzal'in ise bonservisinin alınmasının zor olacağı kaydedildi. Leicester City'nin 12 milyon Euro yatırım yaparak transfer ettiği oyuncusundan bonservis bedeli kazanmak istiyor.



ÇEBİ'DEN YÖNETİME TALİMAT

Beşiktaş Yönetimi'nin yine de her iki yıldızın bonservisini almak için her türlü fedakarlığı yapacağı öğrenildi. Başkan Çebi'nin bunun için yöneticilere talimat verdiği öne sürüldü.