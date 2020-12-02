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    • Spor
    • 02.12.2020 Gazete
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    'ta ve operasyonu: Yönetim iki yıldızın bonservisini almak istiyor

    kiralık oyuncuları ve ’in bonservisini almakta kararlı. Bu oyuncuları kaptırmak istemeyen yönetim kulüpleriyle anlaşma zemini arayacak.



    Beşiktaş'tan Rosier ve Ghezzal atağı… Yönetim performansından memnun olduğu iki starın bonservisini almak için kolları sıvadı. 4 maçta 90 dakika oynayan Rosier 2 asist yaparken defansta tam not aldı.



    ROSIER'İN OPSİYONU YOK
    Beşiktaş ve Lizbon arasında yapılan kontratta Rosier için herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmuyor. Ancak yönetim bu oyuncunun bonservisini almak için kulübeyle masaya oturacak.



    GHEZZAL'IN İŞİ DAHA DA ZOR
    Ghezzal'in ise bonservisinin alınmasının zor olacağı kaydedildi. Leicester City'nin 12 milyon Euro yatırım yaparak transfer ettiği oyuncusundan bonservis bedeli kazanmak istiyor.

    ÇEBİ'DEN YÖNETİME TALİMAT
    Beşiktaş Yönetimi'nin yine de her iki yıldızın bonservisini almak için her türlü fedakarlığı yapacağı öğrenildi. Başkan Çebi'nin bunun için yöneticilere talimat verdiği öne sürüldü.

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