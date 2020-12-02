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    • Spor
    • 02.12.2020 Gazete
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    1 ay sahalardan uzak kalacak olan Fenerbahçeli Perotti’nin kariyeri sakatlıklarla geçti

    edildiğinde sakatlığı bulunan ve derbisinde de dizinden sorun yaşayan Perotti’nin kariyeri sakatlıklarla geçti. Kariyerinde 34 kez sakatlanan Arjantinli oyuncu, toplam 110 maç kaçırdı ve 743 gün futboldan uzak kaldı. Şimdi ise 1 ay oynamayacak.



    Fenerbahçe'nin büyük uğraşılarla kadrosına kattığı ancak yine de risk transferi olarak değerlendirilen Diego Perotti'de korkulan oldu. Beşiktaş derbisinde dizinden sakatlanan ve 1 ay oynamayacağı acıklanan Arjantinli kanat oyuncusunun futbol kariyeri sakatlıklarla boğuşmakla geçti.



    743 GÜN SAHALARDAN UZAK KALDI
    Futbol     kariyeri boyunca 34 kez sakatlık yaşayan 32 yaşındaki oyuncu tam 110 maç kaçırmak zorunda kaldı. Perotti sakatlıklar nedeniyle toplamda 743 sahalardan uzak kaldı.

    TRANSFER EDİLİRKEN DE SAKATTI
    Ayak bileği, diz, alt ve üst adale, karın adalesi ve yaralanma olmak üzere neredeyse tüm sakatlıkları defalarca yaşayan Perotti'nin, F.Bahçe'ye transfer edildiğinde de sakatlığı vardı.



    DERBİDE 2 YERİNDEN SAKATLANDI
    Perotti imzasının ardından 3 hafta tedavi olmuş ve penaltıdan gol attğı Antalya maçıyla sahalara dönmüştü. Arjantinli yıldız, derbide hem dizinden hem de adalesinden sakatlık yaşamıştı.
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