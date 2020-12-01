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    • 01.12.2020 23:24
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    İngiltere 'de oynanacak - Newcastle maçına koronavirüs engeli

    İngiltere 'in 11. haftasında ile arasında oynanması planlanan karşılaşmanın Newcastle'da görülen koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendiği açıklandı.

    İngiltere Premier Lig'e koronavirüs engeli

    'in 11. haftasında 4 Aralık'ta oynanması planlanan - karşılaşması korona virüs (Kovid-19) vakalarından dolayı ertelendi.

    NEWCASTLE UNİTED'DA KORONAVİRÜS VAKALARI FAZLA
    Konuyla ilgili Premier Lig'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; Newcastle United'da koronavirüs vakaların çokluğundan dolayı mücadelenin ertelendiği ifade edildi. Müsabakanın ileri bir tarihte yapılacağı duyuruldu.

    Vakaların artışından dolayı Newcastle'ın antrenman tesisleri de kapatıldı.

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    Haberler Spor İngiltere Premier Lig'de oynanacak Aston Villa - Newcastle maçına koronavirüs engeli