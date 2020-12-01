PORTEKİZLİLER BİLE ŞAŞIRDI



Porto taraftarları Aboubakar'ın derbide 2 gol atmasının ardından kendi kulüplerini eleştirdi. Portekiz kulübünde son 2 sezonda sadece 6 gol atan Kamerunlu Beşiktaş'ta şimdiden 4 gole ulaştı. Portolu taraftarlar, "Bizdeyken yürüyemiyordu bile. Beşiktaş'ta müthiş goller attı", "Aboubakar bizde sakat sakat oynadı. Keşke sakat oynamasaydı da onu göndermeseydik", "Aboubakar, Türkiye'de bizde bulamadığı şeyi buluyor: Devamlılık" yorumlarında bulundu.

15 YIL SONRA AYNI SEVİNÇ



Beşiktaş'ın Fenerbahçe önünde 3. golünü atan Necip Uysal gol sevincini 17 Nisan 2005'te oynanan maçta Koray Avcı'nın golden sonraki sevinci gibi kutladı. O maçta Koray takımının 4. golünü atarken Siyah-Beyazlı takım ezeli rakibini 10 kişiyle 4-3 mağlup etmişti.

TALİSCA'DAN KUTLAMA

Kartal'ın eski yıldızı Talisca 4-3'lük zafer sonrası, "Şimdi galibiyeti kutlama zamanı. Tebrik ederim" dedi.