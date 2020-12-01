Beşiktaş Fenerbahçe'yi 10 kişiyle 4-3 yenerek Kadıköy'te tarih yazarken Sergen Yalçın zaferin kazanılmasında başrol oynadı. Maçtan önce, "Bizi yarışta görmeyenlere ders verin" diyen Yalçın futbolcularını bu sözlerle motive etti. Tüm takım daha maça çıkmadan kazanacağına inandı.
TAKTİK DEHASINI ORTAYA SERDİ
Fenerbahçe'yi çok iyi analiz eden Yalçın tıpkı Başakşehir maçında olduğu gibi rakibini ezberledi. Başarılı hocanın özellikle derbilerde verdiği taktikler ve oyuncu değişiklikleri tek kelimeyle kusursuzdu.
ORTA SAHASINI İYİ KULLANDI
Rakip analizlerini müthiş yapan Yalçın Atiba, Mensah, Josef ve Ghezzal gibi üst düzey orta saha oyuncularını koz olarak kullandı. Rakibin güçlü yönlerini yaptığı amansız preslerle kapatmayı başardı.
ABOUBAKAR'LA ÖZEL İLGİLENDİ
Maçta yaptığı oyuncu değişikliklerinden de en üst seviyede performans alan Sergen Yalçın hafta içinde Aboubakar'la özel olarak ilgilenerek onun Fenerbahçe maçında ön plana çıkmasını sağladı.
BAŞKAN ÇEBİ DE MOTİVE ETTİ
Başkan Ahmet Nur Çebi ise hafta içinde, "F.Bahçe'yi yeneceğiz. Bizi küçümseyenlere gücümüzü göstereceğiz" dedi. Böylece takımı motive ederek galibiyete önemli ölçüde tesir etmiş oldu.
YALÇIN'LA DERBİLER BAŞKA
Beşiktaş Sergen Yalçın'la çıktığı 3 derbiyi yenilgi almadan tamamladı. Bu dönemde Fenerbahçe'yi 2 kez yenen Kartal, Galatasaray'la da berabere kaldı.
9 HOCANIN YAPAMADIĞINI YAPTI
Beşiktaş 17 Nisan 2005'te F.Bahçe'yi Rıza Çalımbay yönetiminde Kadıköy'de yendikten sonra takımın başına sırayla Carvalhal, Schuster, Mustafa Denizli, Tigana, Samet Aybaba, Bilic, Şenol Güneş ve Abdullah Avcı geçti. Ancak hiçbiri Kadıköy'de F.Bahçe galibiyeti görmedi. Bu şanssızlığa Sergen Yalçın son verdi.
MÜTHİŞ SOL AYAĞIMLA VURDUM
Beşiktaş'ın 4. golünü atan N'Sakala sosyal medyada bir takipçisinin, "Golü nasıl attın?" sorusuna, "Müthiş sol ayağımla yapıştırdım" cevabını verdi.
İSTANBUL'DA ÇILGIN DERBİ
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-3 yenmesi Avrupa basınında geniş yer buldu. Gazeteler 7 golün atıldığı derbiyi manşetlere taşıdı. İşte gazetelerin başlıkları şöyle: Walfoot: İstanbul'da çılgın derbi, A Bola: Aboubakar böyle istedi, Voetbalzone: Beşiktaş Kadıköy'te tarih yazdı, Tuttomercato: Bir sürü gol, bir sürü sürpriz.
PORTEKİZLİLER BİLE ŞAŞIRDI
Porto taraftarları Aboubakar'ın derbide 2 gol atmasının ardından kendi kulüplerini eleştirdi. Portekiz kulübünde son 2 sezonda sadece 6 gol atan Kamerunlu Beşiktaş'ta şimdiden 4 gole ulaştı. Portolu taraftarlar, "Bizdeyken yürüyemiyordu bile. Beşiktaş'ta müthiş goller attı", "Aboubakar bizde sakat sakat oynadı. Keşke sakat oynamasaydı da onu göndermeseydik", "Aboubakar, Türkiye'de bizde bulamadığı şeyi buluyor: Devamlılık" yorumlarında bulundu.
15 YIL SONRA AYNI SEVİNÇ
Beşiktaş'ın Fenerbahçe önünde 3. golünü atan Necip Uysal gol sevincini 17 Nisan 2005'te oynanan maçta Koray Avcı'nın golden sonraki sevinci gibi kutladı. O maçta Koray takımının 4. golünü atarken Siyah-Beyazlı takım ezeli rakibini 10 kişiyle 4-3 mağlup etmişti.
TALİSCA'DAN KUTLAMA
Kartal'ın eski yıldızı Talisca 4-3'lük zafer sonrası, "Şimdi galibiyeti kutlama zamanı. Tebrik ederim" dedi.