Sezon başından itibaren hemen her hafta ilk 11'inde önemli değişiklikler yaşanan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle birlikte bir istikrar yaşandı. Üst üste iki maça aynı kadro ile çıkan Fırtına'da, Abdülkadir Ömür ve Edgar Ie, takımın vazgeçilmezlerinden olmayı başardı.

FLAVİO KULÜBEDE KALDI

Trabzon'da Flavio, Abdullah Avcı göreve geldikten sonra kulübeye hapsoldu. Erzurum maçında 28 dakika görev alan Flavio, A.Gücü'ne karşı 1 dakika oynadı.

SAMBACI MARLON KENDİNİ BULDU

Fırtına'nın sezon başı Fluminense'den kiraladığı 23 yaşındaki sol bek Marlon, Ankaragücü karşısında 55 kez topla buluşup yüzde 81 pas yüzdesiyle oynadı.