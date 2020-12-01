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    • Spor
    • 01.12.2020 Gazete
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    'da ile istikrarı yakaladı

    Sezon başından itibaren hemen her hafta ilk 11’inde önemli değişiklikler yaşanan ’da ’nın göreve gelmesiyle birlikte bir istikrar yaşandı. Üst üste iki maça aynı kadro ile çıkan Fırtına’da, ve , takımın vazgeçilmezlerinden olmayı başardı.

    Abdullah Avcı ile istikrarı yakaladı

    Sezon başından itibaren hemen her hafta ilk 11'inde önemli değişiklikler yaşanan 'da 'nın göreve gelmesiyle birlikte bir istikrar yaşandı. Üst üste iki maça aynı kadro ile çıkan Fırtına'da, ve , takımın vazgeçilmezlerinden olmayı başardı.

    FLAVİO KULÜBEDE KALDI
    Trabzon'da Flavio, Abdullah Avcı göreve geldikten sonra kulübeye hapsoldu. maçında 28 dakika görev alan Flavio, A.Gücü'ne karşı 1 dakika oynadı.

    SAMBACI MARLON KENDİNİ BULDU
    Fırtın    a'nın sezon başı Fluminense'den kiraladığı 23 yaşındaki sol bek Marlon, Ankaragücü karşısında 55 kez topla buluşup yüzde 81 pas yüzdesiyle oynadı.

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    Haberler Spor Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile istikrarı yakaladı