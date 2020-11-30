BÜLENT UYGUN: YILMAZ HOCA ŞU AN UYUTULUYOR

İlk günden bu yana Vural ailesinin yanında olan teknik direktör Bülent Uygun ise DHA'ya yaptığı açıklamada, "Duayenimiz, ağabeyimiz, manevi babamız. Tüm Türkiye'nin, dünyanın en çok sevilen insanlarından biri. Onun güler yüzüne inşallah Allah nasip edecek ve sağlığına kavuşacak. Şu an entübe bir şekilde uyutuluyor. Onun sağlığına kavuşması için dualara ihtiyacımız var. Doktorlarımız gerekli tüm çalışmaları yapıyorlar. Oksijeni de daha az vermeye başladılar. Bu da iyiye doğru gittiğinin bir göstergesi. Herkese desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

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