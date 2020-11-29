Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı ile adeta bambaşka bir kimliğe büründü. Tecrübeli teknik adam ile iki lig maçını da gol yemeden kazanan Trabzonspor taraftarını yeniden umutlandırdı... Karadeniz Fırtınası Süper Lig'de en son 24 hafta önce iki maç üst üste gol yememişti.
İKİ HAFTADA AYNI PUANI TOPLADI!
İlk 8 haftada kalesinde 15 gol gören Trabzonspor'un son iki maçtaki takım savunması gözle görülür şekilde düzeldi. Fırtına ilk 8 haftada elde ettiği 6 puanı son iki haftada topladı.
YEREL GAZETELERDE BÜYÜK COŞKU
Yerel gazeteler Trabzon'un galibiyetine geniş yer ayırdı. Karadeniz Gazetesi, "Teker teker Avlıyoruz" başlığını attı. Taka ise, "Trabzon'um senin yerin zirvelerdir" manşetin kullandı.
Trabzonspor, ligde son olarak Ankaragücü'nü Baker'ın golüyle yıktı.
AFOBE KENDİNİ ANALİZ ETTİ
Trabzonspor'un golcüsü Afobe, A.Gücü maçından sonra cep telefonundan karşılaşmanın özetini açarak Baker ile kendini analiz etti.