



Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı ile adeta bambaşka bir kimliğe büründü. Tecrübeli teknik adam ile iki lig maçını da gol yemeden kazanan Trabzonspor taraftarını yeniden umutlandırdı... Karadeniz Fırtınası Süper Lig'de en son 24 hafta önce iki maç üst üste gol yememişti.