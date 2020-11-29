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    • Spor
    • 29.11.2020 13:37
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    • 29.11.2020 13:37
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    'in 10. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Mücadele öncesi Bb Erzurumspor 8, Antalyaspor ise 9 puanda bulunuyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    BB Erzurumspor - Antalyaspor | CANLI ANLATIM

    'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye ile kozlarını paylaşıyor. Ligin iki formsuz ekibini karşı karşıya getiren mücadelede her iki takım da mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıktı. Dadaşlar 5, Antalya da 6 maçlık üç puan hasretini bu 90 dakiak sonunda noktalamak istiyor.

    BB. ERZURUMSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    . Erzurumspor - Antalyaspor maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

    BB ERZURUMSPOR - ANTALYASPOR MAÇINDA 11'LER
    BB Erzurumspor:     Kayacan, Murat, Mina, Gökhan, Kaan, Donald, Obertan, Sissoko, Muhammed, Novikovas, Gomes
    Antalyaspor: Ferhat, Veysel, Ersan, Naldo, Kudryashov, Nuri, Ufuk, Amilton, Fredy, Podolski, Jahovic

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