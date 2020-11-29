



Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş bugün 19.00'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek Derbiyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. F.Bahçe'de covid-19 testi pozitif çıkan Valencia ile sakatlıkları bulunan Samatta ve kaleci Harun kadroda yer almayacak. Beşiktaş'ta ise yine covid-19 testi pozitif olan Hasic ve Vida, sakatlığı bulunan Gökhan Töre, kart cezalıları kaleci Ersin ve Dorukhan derbide yok.