Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş bugün 19.00'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek Derbiyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. F.Bahçe'de covid-19 testi pozitif çıkan Valencia ile sakatlıkları bulunan Samatta ve kaleci Harun kadroda yer almayacak. Beşiktaş'ta ise yine covid-19 testi pozitif olan Hasic ve Vida, sakatlığı bulunan Gökhan Töre, kart cezalıları kaleci Ersin ve Dorukhan derbide yok.
Milli aradan sonra G.Birliği'ni 5-1'le geçen Fenerbahçe formunun zirvesinde.
Geçen hafta Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş dev derbiye yüksek moralle çıkacak.
F.Bahçe - Beşiktaş maçında hakem Tugay Kaan Numanoğlu, kariyerindeki ilk derbiyi yönetecek.