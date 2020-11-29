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    • Spor
    • 29.11.2020 Gazete
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    ’de derbi şöleni! evinde 'ı konuk ediyor

    ’de bugün derbi heyecanı yaşanacak. Saat 19.00’da 'de ’ı konuk edecek. Bu kritik derbide düdük çalacak.



    Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş bugün 19.00'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek Derbiyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. F.Bahçe'de covid-19 testi pozitif çıkan Valencia ile sakatlıkları bulunan Samatta ve kaleci Harun kadroda yer almayacak. Beşiktaş'ta ise yine covid-19 testi pozitif olan Hasic ve Vida, sakatlığı bulunan Gökhan Töre, kart cezalıları kaleci Ersin ve Dorukhan derbide yok.



    Milli aradan sonra G.Birliği'ni 5-1'le geçen Fenerbahçe formunun zirvesinde.



    Geçen hafta Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş dev derbiye yüksek moralle çıkacak.



    F.Bahçe - Beşiktaş maçında hakem Tugay Kaan Numanoğlu, kariyerindeki ilk derbiyi yönetecek.

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    Haberler Spor Kadıköy’de derbi şöleni! Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor