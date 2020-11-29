



G.Saray Teknik Direktörü Fatit Terim, 4-0 kazandıkları Rize maçı sonrası takımına övgüler yağdırdı. İşte Terim'in ön plana çıkan sözleri: "Oyun başından sonuna kadar oyuna hakim, istediğini yapan, 4 gol atıp bunun iki misli kaçıran, rakibe pozisyon vermeyen bir takım vardı"



OYUNU DAHA DA GELİŞTİRMELİYİZ

"Dünyadaki elit takımların oyun modelini ortaya koyduk. Hücum futbolu ve atak oyunu. Kazanan model budur. İnşallah bunun üzerine koyarak devam ederiz. Bu oyunu oynayanlar unutulmayacaktır. Girenin ve çıkanın fark yaratmadığı bir ortamı yaratmak istiyoruz"