G.Saray Teknik Direktörü Fatit Terim, 4-0 kazandıkları Rize maçı sonrası takımına övgüler yağdırdı. İşte Terim'in ön plana çıkan sözleri: "Oyun başından sonuna kadar oyuna hakim, istediğini yapan, 4 gol atıp bunun iki misli kaçıran, rakibe pozisyon vermeyen bir takım vardı"
OYUNU DAHA DA GELİŞTİRMELİYİZ
"Dünyadaki elit takımların oyun modelini ortaya koyduk. Hücum futbolu ve atak oyunu. Kazanan model budur. İnşallah bunun üzerine koyarak devam ederiz. Bu oyunu oynayanlar unutulmayacaktır. Girenin ve çıkanın fark yaratmadığı bir ortamı yaratmak istiyoruz"
FUTBOLDAN ZEVK ALDIM...
"Oynanan oyundan memnunum. Mümkün olsaydı hiç oyuncu değiştirmeyecektim. Ben de kenarda arkadaşlarımla birlikte maçı izlerken zevk aldım. Zevk alan oyuncularımızın hiçbirini değiştirmemek isterdim"
ŞUT BOMBARDIMANI
Geçen hafta oynanan Kayseri maçında 27 şutla sezon rekoru kıran Galatasaray, dün de Rize kalesini ablukaya aldı. Sarı- Kırmızılılar dün rakip kaleye tam 20 şut atarken, 11 isabet sağladı. 4 kez rakip fileleri sarsan Aslan, etkili oyununun karşılığını 3 puanla aldı.
HAT-TRİCK İÇİN BENİ ARAYIN
Rize'ye 3 gol atan Diagne, maç sonunda, "Acil hat-trick hattı. Hat-trick'e ihtiyacınız mı var? Beni arayın" şeklinde bir paylaşım yaptı. Bu paylaşıma yorum yağdı.
ARTIK 15 MİLYON EURO
G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Diagne artık 15 milyon Euro. Fiyatını artırdık" dedi.
VAR'A GİTTİ PENALTIYI VERDİ
Galatasaray ile Çaykur Rize maçının 43. dakikasında Emre Akbaba ile Melnjak arasında Rize ceza sahasında yaşanan ikili mücadelede hakem önce oyunu devam ettirdi. Ardından VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Atilla Karaoğlan, Galatasaray lehine penaltıyı verdi. Çaykur Rizesporlu futbolcular uzun süre bu karara itiraz etse de sonuç değişmedi.