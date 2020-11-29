



DAHA AZ ORTA, DAHA FAZLA PAS

Geçtiğimiz maçların aksine orta sayısı azaltılacak, orta alanda daha çok pas yapılacak. Hücumların olgunlaşması için 3. bölgede sabırlı davranılacak.



ATIBA VE LARIN'E ÖZEL ÖNLEM

Son haftalarda çok formda olan Atiba'nın savunma arkası koşularına özel önlem alınacak. Fiziki avantajı olan Larin'in ters kademesine dikkat edilecek.



TAKTİK DİSİPLİNDEN TAVİZ YOK

Trabzonspor maçındaki gibi skorda geriye düşülmesi durumunda panik yapılmayacak. 90 dakika boyunca taktik disiplinden asla taviz verilmeyecek.