Atiba ve Larin konusunda oyuncularını uyaran Erol Bulut, defanstan çıkarken gereksiz top kaybı istemediğini söyledi... Rakibe duran top fırsatı verilmemesini isteyen Sergen Yalçın, "Sinirlerinize hakim olun" uyarısı yaptı.
DERBİNİN ANAHTARI ERKEN GOL
Maça çok yüksek tempo ve istek ile başlanacak. 3. bölgede yapılacak presle rakibe deplasmanda olduğu hissettirilecek. Erken gol, derbinin anahtarı olacak.
BEŞİKTAŞ'IN PRESİNE DİKKAT
Beşiktaş'ın mücadeleci orta alan ve hücum hattının yaptığı prese karşı çok dikkatli olunacak. Savunmadan çıkarken gereksiz top kayıplarından uzak durulacak.
KALEDE UTKU VAR, ŞUT ÇEKİN
Rakibin kalesinde genç ve tecrübesiz Utku Yuvakuran'ın oynayacak olması avantajı çevrilecek. Uzaktan bol bol şut çekilerek, Utku sürekli hataya zorlanacak.
DAHA AZ ORTA, DAHA FAZLA PAS
Geçtiğimiz maçların aksine orta sayısı azaltılacak, orta alanda daha çok pas yapılacak. Hücumların olgunlaşması için 3. bölgede sabırlı davranılacak.
ATIBA VE LARIN'E ÖZEL ÖNLEM
Son haftalarda çok formda olan Atiba'nın savunma arkası koşularına özel önlem alınacak. Fiziki avantajı olan Larin'in ters kademesine dikkat edilecek.
TAKTİK DİSİPLİNDEN TAVİZ YOK
Trabzonspor maçındaki gibi skorda geriye düşülmesi durumunda panik yapılmayacak. 90 dakika boyunca taktik disiplinden asla taviz verilmeyecek.
MAÇIN BAŞINDA YÜKSEK DİSİPLİN
Derbiye çok dikkatli ve disiplinli başlanacak. Özellikle ilk 15 dakikada Fenerbahçe'nin kurması muhtemel baskı, skor dezavantajına düşülmeden atlatılacak.
GEREKSİZ YERLERDE FAUL YASAK!
Kaleye yakın olan bölgelerde gereksiz yere faul yapılmayacak... Rakibin en büyük silahı olan duran topları olabildiğince az kullanması sağlanacak.
TOPU VERİP HATA KOLLAYACAK
Trabzonspor ve Başakşehir karşılaşmalarında olduğu gibi top rakibe bırakılacak. 2. ve 3. bölgede kapılacak toplar ve kontra ataklarla gol fırsatı aranacak.
CANER&GÖKHAN'A SIKI TAKİP
Fener'in iki etkili kanat beki Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in imleri çıkışlarına çok dikkat edilecek. Larin ve Ghezzal sürekli savunmaya yardıma gelecek.
SAVUNMA ÇIKARKEN ŞOK PRES
Fener savunmadan çıkarken stoperlere ani baskı uygulanacak. Teknik kapasitesi zayıf olan Tisserand ve Serdar hataya zorlanıp rakip dengesiz yakalanacak.
DERBİ 11 KİŞİ TAMAMLANACAK!
Kesinlikle rakip ve hakemle oynanmayacak. Herkes sinirlerine hakim olacak, sadece futboluna konsantre olacak. Maç mutlaka 11 kişiyle tamamlanacak.
4 FUTBOLCU ESKİ TAKIMINA KARŞI
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 4 futbolcu eski takımına karşı oynayacak. Gökhan, Caner ve Sosa Sarı-Lacivertli, Josef ise Siyah-Beyazlı forma bugün sahadaki yerlerini alacaklar.
PAPISS CISSE 'GOL' İÇİN HAZIR
Samatta'nın yokluğunda derbide Fenerbahçe'nin hücumdaki en önemli silahı olan Cisse, idmanlardaki formu ile göz doldurdu. Ligde şu ana kadar 1 golü bulunan Senegalli yıldız, "Harika hissediyorum. Gol benim ilacım ama en önemlisi kazanmak" diye konuştu.
SON KARAR WELINTON-NECİP
Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Brezilyalı stoper Welinton derbinin kadrosuna alındı. Teknik patron Sergen Yalçın son Başakşehir maçında savunmanın göbeğinde başarılı olan Necip'i yine sahaya sürmeye karar verdi. Necip'in savunmadaki partneri Welinton olacak.
FENERBAHÇE 133-125 ÖNDE
F.Bahçe ile Beşiktaş 351 kez karşı karşıya geldi. F.Bahçe 133, Beşiktaş 125 galibiyet alırken 93 maç berabere bitti. Gol sayılarında da F.Bahçe 485'e 443 önde.