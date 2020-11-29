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    • Spor
    • 29.11.2020 Gazete
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    hızlı yaşadı fakir öldü

    Maradona için konuşan gazeteci Ventura, “ hesabında 75 bin sterlin kalmıştı. 33 milyon Sterlin vergi borcu vardı” dedi... Avukatı ise, “Cebinde ’dan fazlası olmadı” ifadesini kullandı.

    Hızlı yaşadı fakir öldü
    Diego Armando Maradona'nın ölümünden çok az bir zaman geçmesine rağmen ortaya ilginç iddialar atıldı. Luis Ventura adlı Arjantinli gazeteci, efsane için, " hesabında neredeyse hiçbir şey kalmamıştı, fakir öldü. Hesabında 75 bin Sterlin'den daha az para vardı. Maradona aşırılık içinde yaşadı ve çevresindeki insanlar onun cömertliğinden yararlandı" diye konuştu.

    Öldüğünde yaklaşık 33 milyon Sterlin (344 milyon 54 bin TL) vergi borcu olduğu kaydedilen Maradona'nın avukatı Angelo Pisani de Maradona'nın çok az parası olduğunu iddia ederek, "İmkanının ötesinde yaşadı ve çok cömertti. Cebinde hiçbir zaman 'dan fazla olmamıştı" şeklinde konuştu.



    CÖMERTLİĞİNİ KULLANDILAR
    60 yaşında ölen futbol efsanesi Maradona'nın cömertliğini çevresindeki insanların kullandığı öne sürüld
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