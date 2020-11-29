Diego Armando Maradona'nın ölümünden çok az bir zaman geçmesine rağmen ortaya ilginç iddialar atıldı. Luis Ventura adlı Arjantinli gazeteci, efsane için, "Banka hesabında neredeyse hiçbir şey kalmamıştı, fakir öldü. Hesabında 75 bin Sterlin'den daha az para vardı. Maradona aşırılık içinde yaşadı ve çevresindeki insanlar onun cömertliğinden yararlandı" diye konuştu.
Öldüğünde yaklaşık 33 milyon Sterlin (344 milyon 54 bin TL) vergi borcu olduğu kaydedilen Maradona'nın avukatı Angelo Pisani de Maradona'nın çok az parası olduğunu iddia ederek, "İmkanının ötesinde yaşadı ve çok cömertti. Cebinde hiçbir zaman 100 Euro'dan fazla olmamıştı" şeklinde konuştu.
CÖMERTLİĞİNİ KULLANDILAR
60 yaşında ölen futbol efsanesi Maradona'nın cömertliğini çevresindeki insanların kullandığı öne sürüld
Öldüğünde yaklaşık 33 milyon Sterlin (344 milyon 54 bin TL) vergi borcu olduğu kaydedilen Maradona'nın avukatı Angelo Pisani de Maradona'nın çok az parası olduğunu iddia ederek, "İmkanının ötesinde yaşadı ve çok cömertti. Cebinde hiçbir zaman 100 Euro'dan fazla olmamıştı" şeklinde konuştu.
CÖMERTLİĞİNİ KULLANDILAR
60 yaşında ölen futbol efsanesi Maradona'nın cömertliğini çevresindeki insanların kullandığı öne sürüld