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    • Spor
    • 29.11.2020 Gazete
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    ’e uzatma şoku

    önünde 3-0 öne geçtiği maçta 90+2 ve 90+7’de kalesinde 2 gol görerek sahadan beraberlikle ayrıldı

    Başakşehir’e uzatma şoku
    Başakşehir yıkıldı… Geçen hafta ligde 'a, Şampiyonlar Ligi'nde de M.United'a yenilen Turuncu-Lacivertliler, önünde 3-0 öne geçtiği maçtan 3-3 berabere ayrıldı.

    Maça hızlı başlayan evsahibi 11'de Gulbrandsen'le 1-0 öne geçti. 21'de Visca skoru 2-0 yaptı. 59'da ile farkı üçe çıkaran , 62'de Özer, 90+2'de Rodallega ve 90+7'de Murawski'nin penaltı golüyle 1 puanla yetindi.

    GAZİANTEP FK 90+4'TE YIKILDI
    Son haftaların başarılı ekibi Gaziantep FK evinde 90+4'te yediği golle Yeni Malatyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Gaziantep'in gollerini 19'da Mirallas ve 74'te Kana Biyık atarken konuk ekibin gollerini 49'da Adem, 90+4'te Topalli kaydetti. G.Antep'te Oğuz ve teknik direktör Sumudica kırmızı kart gördü.
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