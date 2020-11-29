Başakşehir’e uzatma şoku

Başakşehir yıkıldı… Geçen hafta ligde Beşiktaş'a, Şampiyonlar Ligi'nde de M.United'a yenilen Turuncu-Lacivertliler, Denizli önünde 3-0 öne geçtiği maçtan 3-3 berabere ayrıldı.
Maça hızlı başlayan evsahibi 11'de Gulbrandsen'le 1-0 öne geçti. 21'de Visca skoru 2-0 yaptı. 59'da Demba Ba ile farkı üçe çıkaran Başakşehir, 62'de Özer, 90+2'de Rodallega ve 90+7'de Murawski'nin penaltı golüyle 1 puanla yetindi.
GAZİANTEP FK 90+4'TE YIKILDI
Son haftaların başarılı ekibi Gaziantep FK evinde 90+4'te yediği golle Yeni Malatyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Gaziantep'in gollerini 19'da Mirallas ve 74'te Kana Biyık atarken konuk ekibin gollerini 49'da Adem, 90+4'te Topalli kaydetti. G.Antep'te Oğuz ve teknik direktör Sumudica kırmızı kart gördü.
Maça hızlı başlayan evsahibi 11'de Gulbrandsen'le 1-0 öne geçti. 21'de Visca skoru 2-0 yaptı. 59'da Demba Ba ile farkı üçe çıkaran Başakşehir, 62'de Özer, 90+2'de Rodallega ve 90+7'de Murawski'nin penaltı golüyle 1 puanla yetindi.
GAZİANTEP FK 90+4'TE YIKILDI
Son haftaların başarılı ekibi Gaziantep FK evinde 90+4'te yediği golle Yeni Malatyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Gaziantep'in gollerini 19'da Mirallas ve 74'te Kana Biyık atarken konuk ekibin gollerini 49'da Adem, 90+4'te Topalli kaydetti. G.Antep'te Oğuz ve teknik direktör Sumudica kırmızı kart gördü.