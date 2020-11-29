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    • 29.11.2020 16:11
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    'in 10. haftasında lider , Alanya Oba Stadı'nda 'u ağırlıyor. Mücadeleyi, takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Alanyaspor - Konyaspor | CANLI ANLATIM

    'in 10. haftasında lider , sahasında 'u ağırlıyor. Ev sahibi ekip bu maçı kazanarak hem liderliğini korumak hem de namağlup unvanını devam ettirmek istiyor. Konuk Konyaspor ise 12 puanla 8. sırada bulunuyor. Bu maçtan 3 puan çıkarmak isteyen Konyaspor, üst sıralara tırmanmak istiyor.



    ALANYASPOR - KONYASPOR MAÇINDA 11'LER
    Alanyaspor:     Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Babacar

    Konyaspor: Eray, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Jevtovic, Alper, Milosevic, Cikalleshi, Kravets

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