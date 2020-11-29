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    • Spor
    • 29.11.2020 Gazete
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    ’da 30 pozitif vaka çıktı! | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

    1. Lig ekiplerinden 'da, 21'i futbolcu toplam 30 kişinin coronavirüs testi pozitif çıktı. Daha önce de 10 kişide coronavirüse rastlanan ve toplam vaka sayısı 40'a çıkan Adanaspor'un pazartesi günü 'la oynayacağı maç da ertelendi.

    Adanaspor’da 30 pozitif vaka çıktı!
    TFF 1. Lig ekiplerinden 'da, 21'i futbolcu toplam 30 kişinin coronavirüs testi pozitif çıktı. Daha önce de 10 kişide coronavirüse rastlanan ve toplam vaka sayısı 40'a çıkan Adanaspor'un pazartesi günü 'la oynayacağı maç da ertelendi.



    'DA FUAT ÇAPA DÖNEMİ
    Son olarak teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayıran Kasımpaşa, ile anlaştığını duyurdu. Çapa, Lacivert- Beyazlılar'ın başında dün idmana çıktı. Fuat Çapa geçen sezon da K.Paşa'yı çalıştırmıştı.

    'DAN 5 BİN TL'LİK VEFA PAKETİ
    Kayserispor'da kulübe maddi destek sağlamak için "" kampanyası başlatıldı. 5 bin liraya satışa sunulan Vefa Paketi'nde 1 yetişkin, 1 çocuk forması, 3 atkı, 5 maske ve 1 rozet bulunuyor.

    KIRKPINAR 2-4 TEMMUZ ARASI
    Tarihi Kırkpınar 'nin seneye 2-4 Temmuz'da yapılmasına karar verildi. 2021 yılındaki Güreşleri Festivali 28 Haziran-4 Temmuz arasında yapılacak.

    LUNG 3 HAFTA OYNAMAYACAK
    Kayserispor'un kalecisi Lung, 3 hafta forma giyemeyecek. Lung'un sağ bacak üst adalesinde zorlanma olduğu tespit edildi. Tedavisi devam eden başarılı eldiven 3 hafta oynamayacak.

    LİGDE 3 MAÇ DAHA VAR
    Süper Lig'de bugün 3 maç daha oynanacak. Erzurumspor saat 13.30'da 'u ağırlayacak. - ve Kasımpaşa-G.Birliği maçları ise saat 16.00'da başlayacak.
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    Haberler Spor Adanaspor’da 30 pozitif vaka çıktı! | Yurttan ve dünyadan spor gündemi