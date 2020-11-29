Adanaspor’da 30 pozitif vaka çıktı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da, 21'i futbolcu toplam 30 kişinin coronavirüs testi pozitif çıktı. Daha önce de 10 kişide coronavirüse rastlanan ve toplam vaka sayısı 40'a çıkan Adanaspor'un pazartesi günü Boluspor'la oynayacağı maç da ertelendi.
KASIMPAŞA'DA FUAT ÇAPA DÖNEMİ
Son olarak teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Fuat Çapa ile anlaştığını duyurdu. Çapa, Lacivert- Beyazlılar'ın başında dün idmana çıktı. Fuat Çapa geçen sezon da K.Paşa'yı çalıştırmıştı.
KAYSERİSPOR'DAN 5 BİN TL'LİK VEFA PAKETİ
Kayserispor'da kulübe maddi destek sağlamak için "Vefa Paketi" kampanyası başlatıldı. 5 bin liraya satışa sunulan Vefa Paketi'nde 1 yetişkin, 1 çocuk forması, 3 atkı, 5 maske ve 1 rozet bulunuyor.
KIRKPINAR 2-4 TEMMUZ ARASI
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin seneye 2-4 Temmuz'da yapılmasına karar verildi. 2021 yılındaki Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali 28 Haziran-4 Temmuz arasında yapılacak.
LUNG 3 HAFTA OYNAMAYACAK
Kayserispor'un kalecisi Lung, 3 hafta forma giyemeyecek. Lung'un sağ bacak üst adalesinde zorlanma olduğu tespit edildi. Tedavisi devam eden başarılı eldiven 3 hafta oynamayacak.
LİGDE 3 MAÇ DAHA VAR
Süper Lig'de bugün 3 maç daha oynanacak. Erzurumspor saat 13.30'da Antalyaspor'u ağırlayacak. Alanyaspor- Konyaspor ve Kasımpaşa-G.Birliği maçları ise saat 16.00'da başlayacak.
KASIMPAŞA'DA FUAT ÇAPA DÖNEMİ
Son olarak teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Fuat Çapa ile anlaştığını duyurdu. Çapa, Lacivert- Beyazlılar'ın başında dün idmana çıktı. Fuat Çapa geçen sezon da K.Paşa'yı çalıştırmıştı.
KAYSERİSPOR'DAN 5 BİN TL'LİK VEFA PAKETİ
Kayserispor'da kulübe maddi destek sağlamak için "Vefa Paketi" kampanyası başlatıldı. 5 bin liraya satışa sunulan Vefa Paketi'nde 1 yetişkin, 1 çocuk forması, 3 atkı, 5 maske ve 1 rozet bulunuyor.
KIRKPINAR 2-4 TEMMUZ ARASI
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin seneye 2-4 Temmuz'da yapılmasına karar verildi. 2021 yılındaki Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali 28 Haziran-4 Temmuz arasında yapılacak.
LUNG 3 HAFTA OYNAMAYACAK
Kayserispor'un kalecisi Lung, 3 hafta forma giyemeyecek. Lung'un sağ bacak üst adalesinde zorlanma olduğu tespit edildi. Tedavisi devam eden başarılı eldiven 3 hafta oynamayacak.
LİGDE 3 MAÇ DAHA VAR
Süper Lig'de bugün 3 maç daha oynanacak. Erzurumspor saat 13.30'da Antalyaspor'u ağırlayacak. Alanyaspor- Konyaspor ve Kasımpaşa-G.Birliği maçları ise saat 16.00'da başlayacak.