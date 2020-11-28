Sergen Yalçın büyük oynuyor!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın büyük maçlarda aldığı sonuçlar güven veriyor. Geride kalan sezonun 20. haftasında Beşiktaş'ın başına geçen 48 yaşındaki çalıştırıcı; Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'e karşı 6 maça çıkarken 3 galibiyet ve 2 beraberlik alıp sadece 1 kez kaybetti. Sergen Yalçın'lı Beşiktaş geçen sezon Fenerbahçe'yi 2-0 yenmişti. Sergen 6 maçta sadece Başakşehir'e kaybetti.

DERBİ ÖNCESİ ATIŞMA

Beşiktaş, F.Bahçe derbisi öncesi flaş bir paylaşım yaptı. Twitter'a seslenerek "F.Bahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz" notunu ekledi. F.Bahçe ise bu paylaşıma kayıtsız kalmadı. "Algı" kelimesini, "Maç öncesi hakemleri baskı altına almaya çalışarak makus talihini yenmeye çalışmak" olarak tanımlayan Sarı-Lacivertliler, yarınka derbi öncesi ezeli rakiplerinin paylaşımına cevap verdi.