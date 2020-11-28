BENİM NE İSTEDİĞİMİ BİLİYOR!

Ahmed Musa, "Farklı kulüplerden ilgi olduğu doğru ancak bu durumla ben değil menajerim ilgileniyor. Şu an görüşmeleri sürdürüyor. O benim ne istediğimi iyi biliyor" diye konuştu.