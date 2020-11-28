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    • Spor
    • 28.11.2020 Gazete
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    Nijeryalı yıldız 'a iyle ilgili çok flaş bir açıklama yaptı

    Ocak ayında en az 2-3 takviye yapmayı düşünen ’da en büyük hedeflerinden birisi . Bonservisi elinde olan Nijeryalı kanat-forvet, Sarı- Kırmızılılar’a transferiyle ilgili sorulan soruya çarpıcı bir yanıt verdi.

    Menajerim G.Saray ile görüşüyor!

    Ocak ayında en az 2-3 takviye yapmayı düşünen Galatasaray'da en büyük transfer hedeflerinden birisi Ahmed Musa. Bonservisi elinde olan Nijeryalı kanat-forvet, Sarı- Kırmızılılar'a transferiyle ilgili sorulan soruya çarpıcı bir yanıt verdi.

    BENİM NE İSTEDİĞİMİ BİLİYOR!
    Ahmed Musa, "Farklı kulüplerden ilgi olduğu doğru ancak bu durumla ben değil menajerim ilgileniyor. Şu an görüşmeleri sürdürüyor. O benim ne istediğimi iyi biliyor" diye konuştu.

    EN BÜYÜK İLGİ G.SARAY'DAN


    Yıldız futbolcuya en büyük ilginin Galatasaray tarafından gösterildiği belirtiliyor. Fatih Terim çok önemli bir katkı vereceğini düşündüğü Ahmed Musa'nın mutlaka alınmasını istiyor.
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    Haberler Spor Nijeryalı yıldız Ahmed Musa Galatasaray'a transferiyle ilgili çok flaş bir açıklama yaptı