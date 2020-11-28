Ocak ayında en az 2-3 takviye yapmayı düşünen Galatasaray'da en büyük transfer hedeflerinden birisi Ahmed Musa. Bonservisi elinde olan Nijeryalı kanat-forvet, Sarı- Kırmızılılar'a transferiyle ilgili sorulan soruya çarpıcı bir yanıt verdi.
BENİM NE İSTEDİĞİMİ BİLİYOR!
Ahmed Musa, "Farklı kulüplerden ilgi olduğu doğru ancak bu durumla ben değil menajerim ilgileniyor. Şu an görüşmeleri sürdürüyor. O benim ne istediğimi iyi biliyor" diye konuştu.
EN BÜYÜK İLGİ G.SARAY'DAN
Yıldız futbolcuya en büyük ilginin Galatasaray tarafından gösterildiği belirtiliyor. Fatih Terim çok önemli bir katkı vereceğini düşündüğü Ahmed Musa'nın mutlaka alınmasını istiyor.