



"DIAGNE'NİN ATMAMASI SÜRPRİZ OLUR"

Diagne zaten golcü bir oyuncu. Atmaması bizim için sürpriz olur. İlk yarı kaleciye çarpan toplar oldu ama iyi bir geri dönüş oldu. Memnunum.

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