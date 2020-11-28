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    • Spor
    • 28.11.2020 Gazete
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    evinde Denizlispor karşısında (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Hafta içi ’nde deplasmanında ağır bir yenilgi alan bugün ’de Denizlispor’u konuk edecek. Saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı yönetecek. Saat 13.30’da ise FKYeni Malatyaspor maçı oynanacak.

    Başakşehir evinde Denizlispor karşısında

    Hafta içi 'nde deplasmanında ağır bir yenilgi alan bugün 'de Denizlispor'u konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı yönetecek. Saat 13.30'da ise FKYeni Malatyaspor maçı oynanacak.

    BUZ'UN KASIMPAŞA MACERASI 14 GÜN SÜRDÜ
    Süper Lig ekiplerinden 'da şok gelişte. 14 Kasım'da 'ın yerine göreve getirilen İrfan Buz istifa etti. Tecrübeli hoca, yönetimle yaşadığı anlaşmazlıklar sonrası bu kararı aldı.

    MİLLİ TAKIM 2020 ELEMELERİNDE 2. TORBADA
    FIFA, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin kura çekimi öncesinde torbaları açıkladı. , 7 Aralık'ta 'de yapılacak kuraya İsviçre, Galler, Polonya, , , , , Slovakya ve Romanya ile birlikte ikinci torbada yer alacak.

    MARADONA'YA OLAYLI CENAZE
    Ölümü ile dünyayı yasa boğan Maradona'nın naaşı vasiyeti nedeniyle 'te sade bir törenle anne ve babasının mezarının bulunduğu Bella Vista mezarlığına defnedildi. Cenaze öncesi Maradona'nın naaşına ulaşmak isteyen futbolseverler ile polis arasında gerginlik çıktı. Arjantin polisi on binlerce kişiye su sıkmak zorunda kaldı. Öte yandan Maradona'nın cansız bedeniyle hatıra fotoğrafı çektiren yetkililerin görüntüleri çok büyük bir tepki yarattı.

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    Haberler Spor Başakşehir evinde Denizlispor karşısında (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)