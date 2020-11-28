Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United deplasmanında ağır bir yenilgi alan Başakşehir bugün Süper Lig'de Denizlispor'u konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Saat 13.30'da ise Gaziantep FKYeni Malatyaspor maçı oynanacak.

BUZ'UN KASIMPAŞA MACERASI 14 GÜN SÜRDÜ

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da şok gelişte. 14 Kasım'da Mehmet Altıparmak'ın yerine göreve getirilen İrfan Buz istifa etti. Tecrübeli hoca, yönetimle yaşadığı anlaşmazlıklar sonrası bu kararı aldı.

MİLLİ TAKIM 2020 ELEMELERİNDE 2. TORBADA

FIFA, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin kura çekimi öncesinde torbaları açıkladı. Milli Takımımız, 7 Aralık'ta İsviçre'de yapılacak kuraya İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile birlikte ikinci torbada yer alacak.

MARADONA'YA OLAYLI CENAZE

Ölümü ile dünyayı yasa boğan Maradona'nın naaşı vasiyeti nedeniyle Buenos Aires'te sade bir törenle anne ve babasının mezarının bulunduğu Bella Vista mezarlığına defnedildi. Cenaze öncesi Maradona'nın naaşına ulaşmak isteyen futbolseverler ile polis arasında gerginlik çıktı. Arjantin polisi on binlerce kişiye su sıkmak zorunda kaldı. Öte yandan Maradona'nın cansız bedeniyle hatıra fotoğrafı çektiren yetkililerin görüntüleri çok büyük bir tepki yarattı.