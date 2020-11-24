Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir bugün deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak. Old Trafford'daki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadelede Romanyalı Ovidiu Hategan düdük çalacak. Maç, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Başakşehir 3 puan ile aynı puana sahip PSG'nin ardından son sırada yer alıyor... M.United ve Leipzig ise 6'şar puana sahip.

HEDEFİMİZ 3 PUAN

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United maçıyla ilgili olarak, "Kazanmamız için birçok neden var" diye konuştu.