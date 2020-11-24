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    • Spor
    • 24.11.2020 Gazete
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    Temsilcimiz İstanbul’da devirdiği ’la Ada’da kapışıyor! Bir daha vur

    'ndeki temsilcimiz Medipol bugün deplasmanda ile karşılaşacak. 'daki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. düdük çalacak. Maç, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Başakşehir 3 puan ile aynı puana sahip PSG'nin ardından son sırada yer alıyor... M.United ve Leipzig ise 6'şar puana sahip.

    Bir daha vur Başakşehir

    Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir bugün deplasmanda ile karşılaşacak. 'daki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadelede Romanyalı Ovidiu Hategan düdük çalacak. Maç, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Başakşehir 3 puan ile aynı puana sahip PSG'nin ardından son sırada yer alıyor... M.United ve Leipzig ise 6'şar puana sahip.

    HEDEFİMİZ 3 PUAN
    Başakşehir     Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United maçıyla ilgili olarak, "Kazanmamız için birçok neden var" diye konuştu.

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    Haberler Spor Temsilcimiz İstanbul’da devirdiği Manchester United’la Ada’da kapışıyor! Bir daha vur Başakşehir