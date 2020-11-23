Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 23.11.2020 23:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.11.2020 00:46
    ABONE OL

    'de ler statlara alınacak

    'de gelecek haftadan itibaren statlara 4 bine kadar alınması planlanıyor. lara maksimum 4 bin seyirci alınabilecek.

    AA
    Seyirci kararı

    İngiliz basınında yer alan haberlere göre, yeni tip (Kovid-19) ıyla mücadele kapsamında uygulanan karantinanın 2 Aralık'ta sona ereceği 'de, orta riskli bölgelerdeki açık hava spor müsabakalarına en fazla 4 bin alınacak.

    Yüksek riskli bölgelerde seyirci sayısı en fazla 2 binle kısıtlanırken, çok yüksek riskli bölgelerde ise spor müsabakalarına seyirci alınmaması uygulaması devam edecek.

    Spor müsabakalarına seyirci alınmasıyla ilgili hazırlanan protokol, bu hafta milletvekillerinin oyuna sunulacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor İngiltere'de seyirciler statlara alınacak