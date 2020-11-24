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    • Spor
    • 24.11.2020 Gazete
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    çok önemli bir gerçeği aydınlattı! Yerime Sörloth’u aldılar

    önemli bir gerçeği açıkladı. 2018 yılında ’ın kendisiyle ilgilendiğini söyleyen Ozan, “İmza aşamasına geldik. Ancak Crystal Palace’ta Sakho sakatlandı. Kulüp, acil olarak o bölgeye takviye yapma kararı aldı ve benim im de gerçekleşmedi” dedi.

    Yerime Sörloth’u aldılar

    Ozan Tufan önemli bir gerçeği açıkladı. 2018 yılında Crystal Palace'ın kendisiyle ilgilendiğini söyleyen Ozan, "İmza aşamasına geldik. Ancak Crystal Palace'ta Sakho sakatlandı. Kulüp, acil olarak o bölgeye takviye yapma kararı aldı ve benim transferim de gerçekleşmedi" dedi.

    BU KONU FAZLA BİLİNMEZ
    Kendisinin yerine İngiliz kulübünün Sörloth'u aldığını belirten Ozan Tufan, "Bu konunun detayları fazla bilinmez ancak o dönemde başımıza böyle bir şey gelmişti" diye konuştu.

    ALMAN VE RUSLAR ÇOK İSTEDİ
    Aralık 2019'da Fenerbahçe ile sözleşme yenileyen Ozan Tufan, bu kararı vermeden önce de Bayer Leverkusen başta olmak üzere Rus liginden de birçok takımla görüştüğünü ifade etti.

    ACELE KARAR VERİLMEMELİ


    Transferde acele karar verilmemesini söyleyen Ozan, " Benim kulübüm Fenerbahçe, burada önüme plan konuluyor ve bu plan beni tatmin ediyor, sonra da sözleşme yeniliyorum" dedi.
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    Haberler Spor Ozan Tufan çok önemli bir gerçeği aydınlattı! Yerime Sörloth’u aldılar