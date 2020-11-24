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    • Spor
    • 24.11.2020 Gazete
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    Merih 10 gün yok (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    kulübü ’ın sakatlığı sebebiyle 10 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Milli futbolcumuz Cagliari maçında 90 dakika oynayıp 1 asist yaptı.

    Merih 10 gün yok

    Juventus kulübü Merih Demiral'ın sakatlığı sebebiyle 10 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Milli futbolcumuz Cagliari maçında 90 dakika oynayıp 1 asist yaptı.

    ENE ÖNEMLİ BİR DEĞER
    TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Milli Takım'ın başına getirilen Orhun Ene'yi övdü. Türkoğlu, "Ülkemizin yetiştirdiği önemli bir basketbol değeridir" diye konuştu.

    ÇALIMBAY'IN İSYANI
    Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay hakem kararlarına isyan etti. Tecrübeli hoca, "Hakem hatasından puan almadık ama hakem hatasıyla çok puanımız gitti" dedi.

    DUVAR USTASI VITOR HUGO!
    Trabzon taraftarları defanstaki performansı ile göz dolduran Vitor Hugo için, "Defansa duvar ördü" yorumu yaptı. Hugo da sosyal medya hesabından duvar yaparken montaj yapılmış halini paylaştı.

    YEREL BASINDA BÜYÜK COŞKU


    Erzurum galibiyeti yerel basında manşetleri süsledi. Karadeniz'de Son Nokta, "Yağmur adam" manşetini atarken Günebakış, gol sevinci fotoğrafıyla "Hayata dönüş" başlığını kullandı.
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    Haberler Spor Merih 10 gün yok (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)