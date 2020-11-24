5 DAKİKA UZATMA ÇOK AZ!

"5 dakika uzatma verdiler. Biz oynamak istiyoruz ama izin vermiyorlar. Kardeşim 10 oyuncu değişti ya! Herkes yatıyor. 5 dakika mıdır! Bu kadar zor mu Ali Sami Yen'de 8-9 dakika uzatma vermemek. Oynamak isteyen bir taraf var. Oynamak istemeyen bir sürü var"