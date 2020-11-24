Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-1 biten Kayserispor maçının ardından 90 dakikayı değerlendirdi. Hakem Turgut Doman'ın verdiği 5 dakikalık uzatmayı az bulan Fatih Terim, şunları söyledi: "25 şut, 30 orta fark etmiyor. Golü atman gerekiyor. 1-1 bitirdik. Bizim için hakikaten kayıp puan. Özellikle, ilk yarı çok farklı skorla garantiye alıp içeri girmeliydik"
5 DAKİKA UZATMA ÇOK AZ!
"5 dakika uzatma verdiler. Biz oynamak istiyoruz ama izin vermiyorlar. Kardeşim 10 oyuncu değişti ya! Herkes yatıyor. 5 dakika mıdır! Bu kadar zor mu Ali Sami Yen'de 8-9 dakika uzatma vermemek. Oynamak isteyen bir taraf var. Oynamak istemeyen bir sürü var"
MAÇ 45 DAKİKA OYNANDI MI?
"Şu maça tutun, oynanmayan toplamda kaç dakika var. Genel maça bakın, 45 dakika oynandı mı? Ben de yatan oyuncuma kızıyorum. Atarım atmam. İsyanım buna, oynamak istiyoruz. İlk defa değil de bu. Sabahlara kadar seminerlerde anlatsınlar çaresi yok. Korku dağları bekler"
ALİ VE KEREM SİFTAH YAPTI
Galatasaray'ın genç oyuncuları Ali Yavuz Kol ve Kerem Aktürkoğlu Kayseri maçında Sarı- Kırmızılı forma ile ilk kez süre aldı. Ali Yavuz 69. dakikada Kerem ise 90'da oyuna girdi.
TAKIMINA KIZDI MONTUNU FIRLATTI
Cimbom, Kayseri karşısında özellikle ilk yarıda birçok önemli fırsatı harcadı. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu Fatih Terim, üst üste kaçan pozisyonların ardından çılgına dönüp montunu yedek kulübesine fırlattı. Bu anlarda kulübede soğuk rüzgarlar esti.
ŞUT REKORU KIRDI 3 PUANI ALAMADI
Galatasaray Kayserispor ile oynadığı maçta rakip kaleyi şut bombardımanına tuttu ancak 3 puanı alamadı. Dün rakip kaleye tam 27 şut atan Sarı-Kırmızılılar, sezonun rekorunu kırsa da Diagne'nin penaltısı dışında gol bulamayınca sahada iki puan bıraktı. Cimbom, Kayseri maçı öncesi bir maçta en fazla 23 şut atmıştı.
DONK: MAÇI KOPARMALIYDIK
Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Donk, Kayseri maçında hak etmedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi. Çok sayıda pozisyona girdiklerini söylenen Donk, "Koparmamız gereken bir maçtı. Farklı bir şekilde bu maçı kazanmalıydık" dedi.
VAR'A GİTTİ PENALTIYI VERDİ
Galatasaraylı Linnes'in 59. dakikada Muğdat'ın müdahalesi ile yerde kaldığı pozisyonda hakem önce 'devam' dedi. Pozisyonu VAR'da izleyen hakem, ardından penaltıyı verdi. Muğdat ayrıca ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
LUNG'UN GÖZYAŞLARI
Kayserispor'un kalecisi Lung, Galatasaray maçının ilk yarısında kalesinde devleşti. Lung, ilk 45 dakika içinde 7 kurtarışa imza atarken sakatlığı sebebiyle ikinci yarıya çıkamadı. Sahayı gözyaşları içinde terk etti.