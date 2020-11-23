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    • Spor
    • 23.11.2020 Gazete
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    'de rüzgarı esiyor! Üstelik bu daha%50’si

    'de rüzgarı esiyor. Sarı-Lacivertli kurmayların uzun uğraşılar sonucunda Roma'dan kadrosuna kattığı sol kanat oyuncusu tüm taraftarlara "İyi ki edilmiş" dedirtti. 'da çıktığı ilk maçta penaltı yaptıran ve o penaltıyı da gole çeviren Perotti, deplasmanında ilk kez 11'de şans buldu. Biri penaltıdan 2 klas gole imza atan Perotti top tekniği, top kapma yeteneği ve isabetli pasları ile adeta göz kamaştırdı. Teknik ekip, Perotti'nin yüzde 50 kapasite ile oynadığının farkında. Sezon başı idmanı görmeyen Arjantinli, çok daha etkili olabileceğinin adeta müjdesini veriyor.

    Bu daha%50’si

    Fenerbahçe'de Perotti rüzgarı esiyor. Sarı-Lacivertli kurmayların uzun uğraşılar sonucunda Roma'dan kadrosuna kattığı sol kanat oyuncusu tüm taraftarlara "İyi ki edilmiş" dedirtti.

    'da çıktığı ilk maçta penaltı yaptıran ve o penaltıyı da gole çeviren Perotti, deplasmanında ilk kez 11'de şans buldu. Biri penaltıdan 2 klas gole imza atan top tekniği, top kapma yeteneği ve isabetli pasları ile adeta göz kamaştırdı. Teknik ekip, Perotti'nin yüzde 50 kapasite ile oynadığının farkında. Sezon başı idmanı görmeyen Arjantinli, çok daha etkili olabileceğinin adeta müjdesini veriyor.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'de Perotti rüzgarı esiyor! Üstelik bu daha%50’si