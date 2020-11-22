Fenerbahçe'de kara bulutlar dağıldı. Milli maç arasına Konyaspor yenilgisiyle giren Sarı- Lacivertliler Teknik Direktör Erol Bulut'un Süper Lig'de hoca olarak çıktığı 100. maçında Gençlerbirliği'ni topa tuttu.
MUHTEŞEM BİR GALİBİYET
Valencia ve Gökhan Gönül, Nazım gibi önemli eksiklerle sahaya çıkan Sarı- Lacivertliler farklı kazanırken muhteşem bir galibiyete imza atmış oldu.
DEPLASMANDA 4'ÜNCÜ ZAFER
Bu sezon çıktığı 5. deplasman maçından 4. galibiyetini alan F.Bahçe'nin başarılı hocası Erol Bulut farklı skora rağmen ise rakipleri önünde istedikleri performansı sergileyemediklerini söyledi.
RAKİP BİZE BASKI KURDU
Erol Bulut ayrıca, "Pozisyonları iyi değerlendirdik. Ancak rakibe çok pozisyon verdik. Bize baskı kurdular. Üzerimize gelmelerine izin vermememiz lazım. Çalışmalarımız sürecek" dedi.
PENALTI TARTIŞMASI
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği karşısında skor 1-1'ken 36. dakikada kazandığı penaltıya başkent ekibi tepki gösterdi. Hakem Halil Umut Meler, Halil İbrahim'in ceza sahası içinde Perotti'ye yaptığı harekette penaltı noktasını gösterirken, G.Birliği oyuncuları karara uzun süre itiraz etti. Meler itirazlara rağmen kararını değiştirmedi ve VAR'a da gitmeyerek F.Bahçe'nin kazandığı penaltıyı kullandırdı.
NOVAK: ÇOK MUTLUYUM
Fenerbahçeli futbolcu Filip Novak, Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de başladığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Novak, "Galip gelmek önemliydi. Haftaya daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.
BABAM OĞLUYLA GURUR DUYACAK
Fenerbahçe forması ile ilk golünü Gençlerbirliği deplasmanında atan Mert Hakan Yandaş, golü hayatını kaybeden babasına armağan ettiğini söyledi. Mert Hakan, "Rahmetli babamın beni izlemesini çok isterdim. Onu gururlandırmaya devam edeceğim. Süre aldıkça daha iyi olacağım" diye konuştu.
KASAPOĞLU MAÇI TAKİP ETTİ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlerbirliği-Fenerbahçe arasında Eryaman Stadı'nda oynanan maçı takip etti.
SAĞ BEKTE LEMOS GÖREV ALDI
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'nin sakat olması nedeniyle Gençlerbirliği karşısında sağ Lemos görev aldı.
4 FUTBOLCU İLK KEZ İLK 11'DE OYNADI
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Novak, Mert Hakan, Perotti ve Papiss Cisse G.Birliği karşısında Süper Lig'de ilk kez 11'de forma giydi.