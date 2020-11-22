BABAM OĞLUYLA GURUR DUYACAK

Fenerbahçe forması ile ilk golünü Gençlerbirliği deplasmanında atan Mert Hakan Yandaş, golü hayatını kaybeden babasına armağan ettiğini söyledi. Mert Hakan, "Rahmetli babamın beni izlemesini çok isterdim. Onu gururlandırmaya devam edeceğim. Süre aldıkça daha iyi olacağım" diye konuştu.