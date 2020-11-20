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    • Spor
    • 20.11.2020 Gazete
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    dalışta 3 dünya rekoru kırdı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Serbest dalışçı , ’da gerçekleştirdiği dünya rekoru denemelerini başarıyla tamamladı. Başarılı dalışçı, ağırlıklı paletsiz”, “Sabit ağırlıklı çift palet” ve “Değişken ağırlıklı paletsiz” kategorisinde 3 dünya rekoru kırarak tarihe geçti.

    Fatma Uruk dalışta 3 dünya rekoru kırdı

    Serbest dalışçı , 'da gerçekleştirdiği dünya rekoru denemelerini başarıyla tamamladı. Başarılı dalışçı, ağırlıklı paletsiz", "Sabit ağırlıklı çift palet" ve "Değişken ağırlıklı paletsiz" kategorisinde 3 dünya rekoru kırarak tarihe geçti.

    KAZANDILAR VE PİLOTLARI İLE TANIŞTILAR
    Red Bull Pit Stop Challenge'da kazananlar belli oldu... En iyi zamanı elde eden 3 kişi, Can Çınar, Çağlar Utku Özal ve Hakan Kurtuluş, video konferans yoluyla Aston Martin Red Bull Racing pilotları Max Verstappen ve Alex Albon ile tanışma fırsatı yakaladı.

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    Haberler Spor Fatma Uruk dalışta 3 dünya rekoru kırdı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)