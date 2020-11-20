Fatma Uruk dalışta 3 dünya rekoru kırdı

Serbest dalışçı Fatma Uruk, Meksika'da gerçekleştirdiği dünya rekoru denemelerini başarıyla tamamladı. Başarılı dalışçı, Değişken ağırlıklı paletsiz", "Sabit ağırlıklı çift palet" ve "Değişken ağırlıklı paletsiz" kategorisinde 3 dünya rekoru kırarak tarihe geçti.

KAZANDILAR VE RED BULL PİLOTLARI İLE TANIŞTILAR

Red Bull Pit Stop Challenge'da kazananlar belli oldu... En iyi zamanı elde eden 3 kişi, Can Çınar, Çağlar Utku Özal ve Hakan Kurtuluş, video konferans yoluyla Aston Martin Red Bull Racing pilotları Max Verstappen ve Alex Albon ile tanışma fırsatı yakaladı.