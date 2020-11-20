Nereden nereye. Dünya 3.'lüğü olan Milli Takım, Uluslar Ligi'nde küme düştü. C Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz arasında Faroe Adaları ve Cebelitarık gibi ülkeler yer alıyor. Cebelitarık FIFA sıralamasında 195., Faroe Adaları ise 107. sırada. Cebelitarık'ın piyasa değeri 500 bin Euro.
YILDA 50 BİN EURO KAZANIYOR
Faroe'nin değeri 3.2 milyon Euro. Cebelitarık'ın en ünlü oyuncusu Scott Wiseman'ın değeri 200 bin Euro ve yılda 50 bin Euro kazanıyor. Faroe'de ise en popüler oyuncu Hallur Hansson.
ÇOĞU YARI PROFESYONEL OYUNCU
Hallur Hansson'un piyasa değeri 400 bin Euro ve yılda 180 bin Euro kazanıyor. Bu iki takımın birçok oyuncusu ise yarı profesyonel. Yani çoğu ya memur ya da özel sektör çalışanı.
MİLLİLERİN DEĞERİ 197 MİLYON
Milliler'in değeri 197 milyon Euro. Birçok oyuncusu Avrupa'nın dev kulüplerinde oynuyor. Yıllık kazançları 3-4 milyon Euro. Ancak kötü oyunumuz nedeniyle C Ligi'nde mücadele edeceğiz.
HENTBOLCUYDU ŞİMDİ GOLCÜ OLDU
Muhtemel rakiplerimizden Faroe Adaları'nın forveti Leon Jakobsen aslında hentbolcu. Torshavn ile idmanlara çıkıp beğeniliyor ve milli takıma alınıyor.
BU LİG BİZE YARAMADI!
Türkiye, 2. kez düzenlenen Uluslar Ligi'nde grubunu yine son sırada tamamladı. Uluslar Ligi'nde iki sezonda 10 maç oynayan Türkiye, yalnızca 2 galibiyet alabildi.
BULGARİSTAN VE YUNANİSTAN DA RAKİPLERİMİZ!
Milliler, Uluslar Ligi C Grubu'nda kendinden zayıf takımlarla mücadele edecek. Muhtemel rakiplerimiz: Faroe Adaları, Cebelitarık, Yunanistan, Kosova, Gürcistan, Estonya, Lüksemburg, Slovakya, Moldova, Belarus, Bulgaristan, Azerbaycan, Kuzey Makedonya, Litvanya, Kazakistan.
AY-YILDIZLILAR'IN SAVUNMASI ÇÖKTÜ!
Şenol Güneş'in öğrencilerine 2020 hiç yaramadı. A Milliler, 2019 yılındaki maçlarda başarılı bir performans sergiledi. Ay-Yıldızlılar, 2019'da 12 maçta 9 galibiyet aldı. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 22 gol bırakırken kalesinde sadece 4 gol gördü. 2020 yılı ise kabus gibi geçti. Şenol Güneş'in öğrencileri 8 maçta sadece 1 kez kazanabildi. 8 maçta sadece 12 gol atarken kalemizde ise 14 gole engel olamadık.