BULGARİSTAN VE YUNANİSTAN DA RAKİPLERİMİZ!

Milliler, Uluslar Ligi C Grubu'nda kendinden zayıf takımlarla mücadele edecek. Muhtemel rakiplerimiz: Faroe Adaları, Cebelitarık, Yunanistan, Kosova, Gürcistan, Estonya, Lüksemburg, Slovakya, Moldova, Belarus, Bulgaristan, Azerbaycan, Kuzey Makedonya, Litvanya, Kazakistan.

AY-YILDIZLILAR'IN SAVUNMASI ÇÖKTÜ!

Şenol Güneş'in öğrencilerine 2020 hiç yaramadı. A Milliler, 2019 yılındaki maçlarda başarılı bir performans sergiledi. Ay-Yıldızlılar, 2019'da 12 maçta 9 galibiyet aldı. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 22 gol bırakırken kalesinde sadece 4 gol gördü. 2020 yılı ise kabus gibi geçti. Şenol Güneş'in öğrencileri 8 maçta sadece 1 kez kazanabildi. 8 maçta sadece 12 gol atarken kalemizde ise 14 gole engel olamadık.