Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 18.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    maçı öncesi konuştu: Rövanşı almak istiyoruz

    A Güneş, ’nde oynayacağımız maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Zorlu bir maç oynayacaklarını söyleyen Güneş, “Gruptaki serüvenimize Macaristan karşısında sahamızda mağlup olarak başlamıştık. Bu kez deplasmanda rövanşı almak istiyoruz. Buraya kazanmak için geldik” dedi.

    Rövanşı almak istiyoruz

    A Güneş, 'nde oynayacağımız maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Zorlu bir maç oynayacaklarını söyleyen Güneş, "Gruptaki serüvenimize Macaristan karşısında sahamızda mağlup olarak başlamıştık. Bu kez deplasmanda rövanşı almak istiyoruz. Buraya kazanmak için geldik" dedi.

    İYİ BİTİRMELİYİZ
    ayrıca, "Macaristan'a kazanmak için geldik. Kötü başlamıştık, iyi bitirmek istiyoruz. İki takım için de galibiyet şart ama biz önde olmak istiyoruz. Önemli bir maça çıkacağız. maçının da sonucunu bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Şenol Güneş Macaristan maçı öncesi konuştu: Rövanşı almak istiyoruz