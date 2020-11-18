A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uluslar Ligi'nde oynayacağımız Macaristan maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Zorlu bir maç oynayacaklarını söyleyen Güneş, "Gruptaki serüvenimize Macaristan karşısında sahamızda mağlup olarak başlamıştık. Bu kez deplasmanda rövanşı almak istiyoruz. Buraya kazanmak için geldik" dedi.

İYİ BİTİRMELİYİZ

Şenol Güneş ayrıca, "Macaristan'a kazanmak için geldik. Kötü başlamıştık, iyi bitirmek istiyoruz. İki takım için de galibiyet şart ama biz önde olmak istiyoruz. Önemli bir maça çıkacağız. Rusya maçının da sonucunu bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.