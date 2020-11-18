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    • 18.11.2020 09:26
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    'a darbesi! 1 milyon euro...

    Koronavirüs sürecinde yaklaşık 100 milyon liralık gelir kaybına uğrayan 'a son darbeyi de vurdu! Koronavirüsü gerekçe gösteren UEFA, sarı-kırmızılı ekibin gelirinden 1 milyon euroluk kesinti yaptı.

    Sabah
    Galatasaray'a UEFA darbesi

    Pandemi sürecinde 100 milyon TL'nin üzerinde gelir kaybına uğrayan 'a son darbeyi vurdu ve Kovid-19'u gerekçe göstererek Şampiyonlar Ligi gelirinden 1 milyon Euro kesinti yaptı.

    Sarı-kırmızılı kulüp, futbol takımına 10 gün önce 20 milyon TL'ye yakın ödeme yapsa da alacaklar sıfırlanamadı. İçişleri Bakanlığı'ndan izin çıkması halinde 26 Aralık'ta olağanüstü seçime gidecek Galatasaray'da koltuğa oturacak başkan ve yönetimi ağır bir mali yük karşılayacak.

    Futbolcu maaşları, bonservis taksitleri ve kulübün tüm gider kalemleri dikkate alındığında ocak ayında 200 milyon TL'ye yakın ödeme olduğu ortaya çıktı. Başkan adayları kaynak arayışını sürdürüyor.

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