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    • Spor
    • 17.11.2020 Gazete
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    e startı verdi! Hedefte var...

    Fırtına startı verdi. 'nın 'tayken çok istediği oyunculara yöneldiği ortaya çıktı. Abdullah Avcı, Fer’i liste başına aldı. Ayrıca sol bek ve ofansif orta saha transfer edilecek. Bütçe uygun olursa forvet de alınacak

    Transfer harekatı

    Fırtına startı verdi. Abdullah Avcı'nın 'tayken çok istediği oyunculara yöneldiği ortaya çıktı. Bu isimler arasında Hollanda'nın Feyenoord takımında forma giyen Leroy Fer de yer alıyor.

    SON KARARINI HENÜZ VERMEDİ
    30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu menajerler tarafından Trabzonspor'a önerilirken, Avcı'nın bu oyuncuyla ilgili kararını aklındaki diğer isimleri eledikten sonra verecek.

    GEREKİRSE FORVET DE ALINACAK
    Tecrübeli hocanın devre arası içi ayrıca solbek ve ofansif orta saha istediği öne sürüldü. Bütçe imkan verirse Avcı'nın yönetimden forvet için de yeni talepte bulunacağı öğrenildi.

    ŞAMPİYONLUĞU DA KAZANACAĞIMIZA İNANCIM TAM
    Başkanı Ahmet Ağaoğlu, göreve geldikleri ilk yılda Avrupa Ligi'ne gittiklerini, son sezonda ise 'nı kaldırıp, şampiyonluğu kıl payı kaçırdıklarını belirterek, "Elbette ki şampiyonluk, hiçbir başarının yerini tutmaz. Ancak onu da başaracağız" dedi.

    ABDÜLKADİR ÖMÜR RİSKE EDİLMEYECEK
    Alanya maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün Cuma günü oynanacak olan Erzurumspor maçında riske edilmeme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

    4 AYRILIK! İŞTE AVCI'NIN YENİ EKİBİ
    Trabzon'da Metin Aktaş, Gökhan Kandemir, Murat Şafak ve Göktürk Şentürk ile yollar ayrıldı. 'nın yardımcıları Orhan Ak, Caner Erol, , Haluk Güngör, Yaşar Çevikel ve Özerk Tufan oldu.

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    Haberler Spor Trabzonspor transfere startı verdi! Hedefte Leroy Fer var...