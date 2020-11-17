Fırtına transfer startı verdi. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tayken çok istediği oyunculara yöneldiği ortaya çıktı. Bu isimler arasında Hollanda'nın Feyenoord takımında forma giyen Leroy Fer de yer alıyor.

SON KARARINI HENÜZ VERMEDİ

30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu menajerler tarafından Trabzonspor'a önerilirken, Avcı'nın bu oyuncuyla ilgili kararını aklındaki diğer isimleri eledikten sonra verecek.

GEREKİRSE FORVET DE ALINACAK

Tecrübeli hocanın devre arası içi ayrıca solbek ve ofansif orta saha istediği öne sürüldü. Bütçe imkan verirse Avcı'nın yönetimden forvet için de yeni talepte bulunacağı öğrenildi.

ŞAMPİYONLUĞU DA KAZANACAĞIMIZA İNANCIM TAM

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, göreve geldikleri ilk yılda UEFA Avrupa Ligi'ne gittiklerini, son sezonda ise Türkiye Kupası'nı kaldırıp, şampiyonluğu kıl payı kaçırdıklarını belirterek, "Elbette ki şampiyonluk, hiçbir başarının yerini tutmaz. Ancak onu da başaracağız" dedi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR RİSKE EDİLMEYECEK

Alanya maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün Cuma günü oynanacak olan Erzurumspor maçında riske edilmeme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

4 AYRILIK! İŞTE AVCI'NIN YENİ EKİBİ

Trabzon'da Metin Aktaş, Gökhan Kandemir, Murat Şafak ve Göktürk Şentürk ile yollar ayrıldı. Abdullah Avcı'nın yardımcıları Orhan Ak, Caner Erol, Egemen Korkmaz, Haluk Güngör, Yaşar Çevikel ve Özerk Tufan oldu.