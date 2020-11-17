UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'yı 3-2 mağlup eden Türkiye bu sonuçla 2022 Dünya Kupası eleme gruplarının kura çekiminde 2. torbada olacak. Takımımızın Macaristan ile oynayacağı son maçta ise grubu birinci bitirerek A Ligi'ne çıkma ihtimali olduğu gibi grubu son sırada bitirerek C Ligi'ne düşme ihtimali bulunuyor. Eğer Biz Macaristan'ı deplasmanda yener, Rusya da Sırbistan maçında berabere kalır ya da yenilirse grubu lider tamamlayıp UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselme hakkı elde edeceğiz. Macaristan'a yenilmemiz ve Sırbistan'ın Rusya'yı yenmesi durumunda ise Milli Takım C Ligi'ne düşecek. Türkiye yenilir, Sırbistan da kazanamazsa bu takdirde takımımız B Ligi'nde kalacak.

MACARLAR'I DEVİRMEK İSTİYORUZ

A Milli Takımımız ilk maçta 1-0 yenildiği Macaristan'ı devirerek rakibinden rövanşı almayı hedefliyor.



Efecan'ın doğum günü Riva'daki kampta kutlandı. Başarılı oyuncuyu arkadaşları tebrik etti.

MACARİSTAN'A KARŞI YOKLAR!

Uluslar Ligi'nde Macaristan maçı öncesinde Zeki Çelik, Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü kadrodan çıkarıldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında 18 Kasım'da deplasmanda Macaristan'la karşılaşacak olan A Milli Takımımızın 23 kişilik maç kadrosunda, Zeki, Cengiz, Enes ve Çağlar yer almayacaklar" denildi.

Yarınki maça Slovak hakem

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda oynayacağı Macaristan maçını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Milliler, grupta son maçına çıkacak.



HAZIRLIKLAR START ALDI

A Milliler Macaristan maçının hazırlıklarına dün start verdi. Rusya maçında 11'de forma giyen oyuncular hafif çalıştı. Futbolcuların hırsı bir hayli yüksekti.

İşte Millilerin bu galibiyeti sonrası B Ligi 3. Grubu'nda oluşan puan durumu;

Rusya 8

Macaristan 8

Türkiye 6

Sırbistan 3