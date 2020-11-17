Ara transferin en hareketli takımı olması beklenen G.Saray'da hedefler bir bir netleşmeye başladı. Devre arasında öncelikli olarak takımın aksayan bölgeleri olan orta alan ve kanatları güçlendirmek isteyen teknik direktör Fatih Terim 3 isim üzerine yoğunlaştığı öğrenildi
GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR
TECRÜBELİ hocanın ilk hedefi, Milli Takım'dan öğrencisi olan Kenan Karaman. Sezon sonunda F.Düsseldorf'la sözleşmesi bitecek olan tecrübeli yıldız Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor.
SEZON SONUNDA SERBEST
Terim'in ikinci gözdesi Alanyaspor'da büyük bir çıkış yakalayan Salih Uçan… Genç yıldızın da sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması Sarı- Kırmızılılar'ın işini kolaylaştırabilir.
KİRALIK VEYA TAPUSUYLA!
TRANSFER listesindeki diğer isim ise Henry Onyekuru. Fatih Terim son iki sezonda takıma büyük katkı veren Nijeryalı yıldızı kiralık veya tapusuyla beraber mutlaka kadrosunda istiyor.
BU KEZ ÇALIŞMALAR ÇOK ERKEN BAŞLADI
LİGDE bu sezon devre arası tatili verilmeyecek. Cimbom da bu nedenle ara transfer çalışmalarına normalden çok daha önce başladı. Hedef, ocak ayının ilk haftasında işi bitirmek.