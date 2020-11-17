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    • Spor
    • 17.11.2020 Gazete
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    de 3 yıldızı gözüne kestirdi! , ve Onyekuru...

    ’in ocak hedefi, orta alanı ve kanatları güçlendirmek. Tecrübeli hoca, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve 'la beraber Onyekuru'yu kadroda görmek istiyor.

    Cimbom 3'lü çekecek

    Ara transferin en hareketli takımı olması beklenen G.Saray'da hedefler bir bir netleşmeye başladı. Devre arasında öncelikli olarak takımın aksayan bölgeleri olan orta alan ve kanatları güçlendirmek isteyen teknik direktör Fatih Terim 3 isim üzerine yoğunlaştığı öğrenildi

    GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR
    TECRÜBELİ hocanın ilk hedefi, Milli Takım'dan öğrencisi olan Kenan Karaman. Sezon sonunda F.Düsseldorf'la sözleşmesi bitecek olan tecrübeli yıldız Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor.

    SEZON SONUNDA SERBEST
    Terim'in ikinci gözdesi Alanyaspor'da büyük bir çıkış yakalayan Salih Uçan… Genç yıldızın da sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması Sarı- Kırmızılılar'ın işini kolaylaştırabilir.

    KİRALIK VEYA TAPUSUYLA!
    TRANSFER listesindeki diğer isim ise Henry Onyekuru. Fatih Terim son iki sezonda takıma büyük katkı veren Nijeryalı yıldızı kiralık veya tapusuyla beraber mutlaka kadrosunda istiyor.

    BU KEZ ÇALIŞMALAR ÇOK ERKEN BAŞLADI
    LİGDE bu sezon devre arası tatili verilmeyecek. Cimbom da bu nedenle ara transfer çalışmalarına normalden çok daha önce başladı. Hedef, ocak ayının ilk haftasında işi bitirmek.

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    Haberler Spor Galatasaray transferde 3 yıldızı gözüne kestirdi! Kenan Karaman, Salih Uçan ve Onyekuru...