KİRALIK VEYA TAPUSUYLA!

TRANSFER listesindeki diğer isim ise Henry Onyekuru. Fatih Terim son iki sezonda takıma büyük katkı veren Nijeryalı yıldızı kiralık veya tapusuyla beraber mutlaka kadrosunda istiyor.

BU KEZ ÇALIŞMALAR ÇOK ERKEN BAŞLADI

LİGDE bu sezon devre arası tatili verilmeyecek. Cimbom da bu nedenle ara transfer çalışmalarına normalden çok daha önce başladı. Hedef, ocak ayının ilk haftasında işi bitirmek.