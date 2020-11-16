KENAN FIRTINA GİBİ

Kenan Karaman milli forma ile fırtına gibi esmeye devam ediyor... Rusya karşısında Ay-Yıldızlılar'ın ilk golünü kaydeden Kenan, A Milli forma ile çıktığı son 5 maçta 4 gole direkt katkı vermiş oldu. Son 5 maçta 3 gol atan başarılı futbolcu, 1 kez de asist yaptı. 29 yaşındaki futbolcu Şenol Güneş'in vazgeçilmezlerinden biri olmayı başardı.