A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya karşısında iyi niyetli bir oyunla galip geldiklerini söyledi. Eksiklerin farkında olduklarını da belirten Güneş, "Oyunumuzun eleştirilecek tarafları var. Bunların herkes farkında. Çalışarak eksiklerimizi düzelteceğiz" dedi.
İSİM KONUŞMAK YANLIŞ
Futbolu oyuncu tercihleri üzerinden takımı değerlendirmenin yanlış olduğunu aktaran Güneş, "Taşlar zamanla yerine oturuyor. tercihleri oyuncular üstünde yaparsak, yarın takımı da bulamayız" dedi. Güneş, eleştirilen Hakan Çalhanoğlu'na da sahip çıktı.
ŞENOL GÜNEŞ 'DALYA' DEDİ
Öte yandan Şenol Güneş, Rusya mücadelesiyle 100. kez milli takım için görev aldı. Futbolcu olarak 31 kez ay-yıldızlı formayı terleten Güneş, teknik direktör olarak ise 69. maçına dün Kadıköy'de Rusya karşısında çıktı.
MİLLİLERE ÇİFTE ŞOK!
A Milli Takımımız'ın yıldız oyuncusu Cengiz Ünder, dün Rusya karşısında gördüğü sarı kartla Macaristan maçında cezalı duruma düştü. Sağ bekimiz Zeki Çelik ise 2. yarıda sakatlanarak oyundan çıktı. Durumu bugün netleşecek.
KENAN FIRTINA GİBİ
Kenan Karaman milli forma ile fırtına gibi esmeye devam ediyor... Rusya karşısında Ay-Yıldızlılar'ın ilk golünü kaydeden Kenan, A Milli forma ile çıktığı son 5 maçta 4 gole direkt katkı vermiş oldu. Son 5 maçta 3 gol atan başarılı futbolcu, 1 kez de asist yaptı. 29 yaşındaki futbolcu Şenol Güneş'in vazgeçilmezlerinden biri olmayı başardı.
A MİLLİ TAKIMIMIZ İKİNCİ TORBADA
A Milli Takımımız, Rusya'yı yenerek bir taşla iki kuş vurdu. Milliler'in, Rusya galibiyeti ile 2022 Dünya Kupası elemelerine ikinci torbadan katılması netleşti. Rusya maçı öncesi Milli Takımımız için üçüncü torbaya düşme tehlikesi bulunuyordu.