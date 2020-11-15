A Milli Takımımız için kritik gün... Türkiye UEFA Uluslar Ligi 3. Grup 5. maçında bugün sahasında Rusya ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Ay-Yıldızlı ekipte Orkun Kökçü ve Mert Çetin sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Daha önce grupta oynadığı 4 karşılaşmada 3 beraberlik, 1 yenilgi alan takıımımız 3 puanla üçüncü sırada. Türkiye bu maçı kazanarak ilk galibiyetini almak istiyor. Gruptaki diğer maçta Macaristan, Sırbistan'ı konuk edecek.