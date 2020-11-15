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    • Spor
    • 15.11.2020 Gazete
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    için siftah zamanı! Bu kez kazanmak istiyoruz

    A için kritik gün... 3. Grup 5. maçında bugün sahasında ile karşılaşacak. 'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Polonyalı hakem yönetecek. Ay-Yıldızlı ekipte ve sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Daha önce grupta oynadığı 4 karşılaşmada 3 beraberlik, 1 yenilgi alan takıımımız 3 puanla üçüncü sırada. Türkiye bu maçı kazanarak almak istiyor. Gruptaki diğer maçta , 'ı konuk edecek.

    Türkiye için siftah zamanı

    A için kritik gün... 3. Grup 5. maçında bugün sahasında ile karşılaşacak. 'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Polonyalı hakem yönetecek. Ay-Yıldızlı ekipte ve sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Daha önce grupta oynadığı 4 karşılaşmada 3 beraberlik, 1 yenilgi alan takıımımız 3 puanla üçüncü sırada. Türkiye bu maçı kazanarak almak istiyor. Gruptaki diğer maçta , 'ı konuk edecek.

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    Haberler Spor Türkiye için siftah zamanı! Bu kez kazanmak istiyoruz