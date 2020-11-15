Formula 1 İstanbul'da! Müthiş heyecan başladı

MERCEDES'İN POLE POZİSYONU SERİSİ İSTANBUL'DA SONA ERDİ

Bu sezon Türkiye Grand Prix'sine kadar koşulan 13 yarışta da pole pozisyonunu kazanan Mercedes, bu serisini İstanbul'da devam ettiremedi.

İstanbul'daki yarışa kadar Mercedes adına Hamilton 9, Fin pilot Valtteri Bottas ise 4 kez pole pozisyonu kazanmıştı.

Stroll, sıralama turlarının ardından yaptığı açıklamada, "Bu anı gerçekten kelimelere dökemiyorum. Şok oldum, antrenman turlarından sonra burada olmamızı beklemiyordum." ifadelerini kullandı.

Yağmur nedeniyle pistin çok kaygan olduğunu belirten Kanadalı sürücü, "Doğru zamanda doğru lastikte olmak önemliydi. Benim için zorlu bir yolculuk oldu. Mugello'daki yarıştan sonra hiç puan alamamıştım. Bugün bu şekilde geri dönüp pole pozisyonunun sahibi olmak çok özel." değerlendirmesinde bulundu.

Stroll'ün arkasından ikinci sırayı alan Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen, üzgün olduğunu kaydederek, "Hafta sonu boyunca ilk sıradaydık, çok rahat görünüyordu ama son turda kaybettik. Performansınızı değerlendirmek için başkalarının performansına bakamazsınız. Son turda iyi değildik ve bunun için çok üzgünüm." yorumunu yaptı.

Türkiye Grand Prix'sine üçüncü sıradan başlayacak Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez ise, takım olarak iyi bir sonuç aldıklarını ifade ederek, "Böyle bir şeyi beklemiyorduk, çok memnunuz." şeklinde görüş belirtti.

MCLAREN'DEN LANDO NORRİS VE CARLOS SAİNZ'A GERİDEN BAŞLAMA CEZASI

McLaren'den Lando Norris'e 5, Carlos Sainz'a 3 sıra geriden başlama cezası verildi.

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ile İspanyol sürücüsü Carlos Sainz, kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle geriden başlama cezası aldı.

Formula 1'den yapılan açıklamada, sarı bayrak sallanırken yeteri kadar yavaşlamayan Norris'e 5, Racing Point'ten Sergio Perez'e engelleme yapan Sainz'a da 3 sıra geriden başlama cezası verildi.

Intercity İstanbul Park Pisti'nde yarın düzenlenecek yarışa Norris 16'ıncı, Sainz ise 15'inci sıradan başlayacak.

Öte yandan, sarı bayrak ihlali gerekçesiyle hakkında inceleme yapılan Racing Point'ten Lance Stroll'e ceza verilmesine gerek görülmedi ve Kanadalı pilot "pole" poziyonunu korudu.

İSTANBUL'A ÖZEL HAZIRLANAN FORMULA 1 KUPASI SAHİBİNİ BEKLİYOR

Formula 1'de sezonun 14. yarışı olan DHL Türkiye Grand Prix'si için özel kupa hazırlandı. Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlatılan şampiyonluk kupası, Türk kültüründen izler taşıyor. Metalik gri ve bronz renginde, 5 kilo ağırlığında ve 50 santimetre yüksekliğe sahip kupanın üzerinde Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi İstanbul'un sembol yapılarının yanı sıra lale figürleri de yer alıyor. İstanbul yazısının özel olarak işlendiği kupanın üst bölümünde ise ay-yıldız bulunuyor.