Potansiyelimizi ortaya koymalıyız

A Milli Takımımız'ın başarılı ismi Okay Yokuşlu, Rusya önünde potansiyellerini ortaya koymaları gerektiğini söyledi. Başarılı oyuncu, "4 maçtır kazanamadık. Bunu artık sonlandırmak istiyoruz. Tek isteğimiz hem 3 puan almak hem de güzel bir futbol oyanayarak adımızdan bahsettirmek" dedi.

SON TEST BUGÜN YAPILACAK

Hırvatistan maçının devre arasında Vida'nın testinin pozitif çıkmasının ardından A Milli Takımımız'da adeta olağanüstü hal ilan edildi. Her gün test olan oyunculara bugünkü Rusya maçı öncesi son bir test daha uygulanacak. Test sonuçlarının maçtan önce alınacağı ve FIFA yetkililerine iletileceği belirtildi.

MİLLİ MAÇLAR TV+ EKRANLARINDA

Turkcell'in TV+ platformu, Millilerimizin Uluslar Ligi'nde Rusya ile bugün ve Macaristan ile 18 Kasım'da oynayacağı maçları yayınlayacak. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, A Milli takımla birlikte 2002'den bu yana unutulmaz zaferler yaşadıklarını söyledi.