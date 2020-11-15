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    • Spor
    • 15.11.2020 Gazete
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    Potansiyelimizi ortaya koymalıyız

    A Milli Takımımız’ın başarılı ismi , önünde potansiyellerini ortaya koymaları gerektiğini söyledi. Başarılı oyuncu, “4 maçtır kazanamadık. Bunu artık sonlandırmak istiyoruz. isteğimiz hem 3 puan almak hem de güzel bir oyanayarak adımızdan bahsettirmek” dedi.

    Potansiyelimizi ortaya koymalıyız

    A Milli Takımımız'ın başarılı ismi , önünde potansiyellerini ortaya koymaları gerektiğini söyledi. Başarılı oyuncu, "4 maçtır kazanamadık. Bunu artık sonlandırmak istiyoruz. isteğimiz hem 3 puan almak hem de güzel bir oyanayarak adımızdan bahsettirmek" dedi.

    SON TEST BUGÜN YAPILACAK
    Hırvatistan maçının devre arasında Vida'nın testinin pozitif çıkmasının ardından A Milli Takımımız'da adeta olağanüstü hal ilan edildi. Her gün test olan oyunculara bugünkü Rusya maçı öncesi son bir test daha uygulanacak. Test sonuçlarının maçtan önce alınacağı ve yetkililerine iletileceği belirtildi.

    MİLLİ MAÇLAR TV+ EKRANLARINDA
    'in TV+ platformu, Millilerimizin Uluslar Ligi'nde Rusya ile bugün ve ile 18 Kasım'da oynayacağı maçları yayınlayacak. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, A birlikte 2002'den bu yana unutulmaz zaferler yaşadıklarını söyledi.

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