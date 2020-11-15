Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    Potanın Perileri uzatmalarda yıkıldı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    A Milli Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu’nda normal süresi 63-63, birinci uzatma bölümü 73-73 biten maçta ikinci uzatma sonucunda ’a 83-76 yenildi. Ay-yıldızlıLAR, böylece gruptaki 3. maçında ikinci kez mağlup oldu. 4. karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

    Potanın Perileri uzatmalarda yıkıldı

    A Milli Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda normal süresi 63-63, birinci uzatma bölümü 73-73 biten maçta ikinci uzatma sonucunda 'a 83-76 yenildi. Ay-yıldızlıLAR, böylece gruptaki 3. maçında ikinci kez mağlup oldu. 4. karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

    'NDE MUSTAFA KAPLAN DÖNEMİ
    Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde sportif direktörlük görevinde bulunan teknik direktörlük görevine getirildi. Böylece Mustafa Kaplan, son 6 yılda 4. Kez teknik direktörlük görevine getirildi. Gençlerbirliği'nde hafta içinde 'nin teknik direktörlük görevine son verilmişti.

    F.Bahçe'ye potada şok üstüne şok!
    Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu ve 1 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Böylelikte takımdaki toplam pozitif vaka sayısı 18'e çıktı. Pozitif bulguya rastlanan 14 oyuncu ile 4 teknik ve idari ekip personelinin ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlandığı aktarıldı.

    POZİTİF ÇIKTI
    Ekvador 'nda yer alan Fenerbahçeli Enner Valencia'nın coronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Hafta içinde yüksek ateş şikayeti sonrası ilk testi negatif çıkan Ekvadorlu oyuncunun, ikinci testinin ise pozitif sonuçlandı- ğı belirtildi. Milli Takım kampından çıkarınal n ve tedavisine başlanan Enner Valencia, en az15 hafta süre ile sahalardan uzak kalacak.

    FENER'İN RAKİBİ KARAGÜMRÜK
    Milli arayı değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, bugün ekiplerinden ile hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşma 'de saat 16.00'da başlayacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Potanın Perileri uzatmalarda yıkıldı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)