Potanın Perileri uzatmalarda yıkıldı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda normal süresi 63-63, birinci uzatma bölümü 73-73 biten maçta ikinci uzatma sonucunda Sırbistan'a 83-76 yenildi. Ay-yıldızlıLAR, böylece gruptaki 3. maçında ikinci kez mağlup oldu. 4. karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE MUSTAFA KAPLAN DÖNEMİ

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde sportif direktörlük görevinde bulunan Mustafa Kaplan teknik direktörlük görevine getirildi. Böylece Mustafa Kaplan, son 6 yılda 4. Kez teknik direktörlük görevine getirildi. Gençlerbirliği'nde hafta içinde Mert Nobre'nin teknik direktörlük görevine son verilmişti.

F.Bahçe'ye potada şok üstüne şok!

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu ve 1 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Böylelikte takımdaki toplam pozitif vaka sayısı 18'e çıktı. Pozitif bulguya rastlanan 14 oyuncu ile 4 teknik ve idari ekip personelinin ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlandığı aktarıldı.

ENNER VALENCİA POZİTİF ÇIKTI

Ekvador Milli Takımı'nda yer alan Fenerbahçeli Enner Valencia'nın coronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Hafta içinde yüksek ateş şikayeti sonrası ilk testi negatif çıkan Ekvadorlu oyuncunun, ikinci testinin ise pozitif sonuçlandı- ğı belirtildi. Milli Takım kampından çıkarınal n ve tedavisine başlanan Enner Valencia, en az15 hafta süre ile sahalardan uzak kalacak.

FENER'İN RAKİBİ KARAGÜMRÜK

Milli arayı değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, bugün Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşma Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'de saat 16.00'da başlayacak.