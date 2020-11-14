Çift idmanlar geri geldi!

Trabzonspor'da uzun zamandır yapılmayan çift antrenmanlar Abdullah Avcı ile geri döndü. Avcı, takımı fiziksel olarak iyi bir noktaya getirmek için bir gün bir gün tek idman yaptırıyor. Oyuncular da bu duruma adapte oldular.

SAVUNMACILARA EKSTRA MESAİ

Tek antrenman yapılan günlerde daha çok pas oyunu ve defansif hataları gidermeye yönelik çalışmalar yapılıyor. Defans oyuncularına özel çalışmalar da yaptırılıyor.

TRABZON'DA GAEL CLİCHY İDDİASI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın savunmanın solundaki sıkıntı için kısa vadede çözüm aradığı ve eski oyuncusu Clichy'ye sıcak baktığı iddia edildi.