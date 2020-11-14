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    • Spor
    • 14.11.2020 Gazete
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    Çift idmanlar geri geldi!

    'da uzun zamandır yapılmayan çift antrenmanlar ile geri döndü. Avcı, takımı fiziksel olarak iyi bir noktaya getirmek için bir gün bir gün tek idman yaptırıyor. Oyuncular da bu duruma adapte oldular.

    Çift idmanlar geri geldi!

    'da uzun zamandır yapılmayan çift antrenmanlar ile geri döndü. Avcı, takımı fiziksel olarak iyi bir noktaya getirmek için bir gün bir gün tek idman yaptırıyor. Oyuncular da bu duruma adapte oldular.

    SAVUNMACILARA EKSTRA MESAİ
    Tek antrenman yapılan günlerde daha çok pas oyunu ve defansif hataları gidermeye yönelik çalışmalar yapılıyor. Defans oyuncularına özel çalışmalar da yaptırılıyor.

    TRABZON'DA GAEL CLİCHY İDDİASI
    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın savunmanın solundaki sıkıntı için kısa vadede çözüm aradığı ve eski oyuncusu Clichy'ye sıcak baktığı iddia edildi.

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    Haberler Spor Çift idmanlar geri geldi!