Trabzonspor'un İngiliz orta saha oyuncularından Lewis Baker, takımın kazanması için her türlü sorumluluğu alan bir oyuncu olduğunu söyledi. Baker, kulüp dergisine verdiği röportajda, "Kazanılacak her puan ve her top için mücadele etmeyi seven, takım arkadaşlarım için mücadeleden kaçmayan bir takım oyuncusuyum. Kazanmayı severim. Ancak bu her zaman mümkün olamayabiliyor" ifadelerini kullandı. Trabzonspor'un çok kaliteli bir kadroya sahip olduğunu da söyleyen Baker, "Mükemmel durumda değiliz. Ancak her geçen gün iyiye gittiğimiz de bir gerçek. Biraz daha sabırlı olmalıyız" diye konuştu.